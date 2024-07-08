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Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО
Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО
В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества в ходе СВО. Такое заявление сделал начальник войск РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T16:21
2024-07-08T16:21
2024-07-08T16:21
игорь кириллов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества в ходе СВО. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Ранее он также заявлял, что Украина может создать "грязную бомбу" из радиохимических веществ, которые ввозят в страну с Запада. В конце мая Игорь Кирилов сообщал, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто причастен к разработке оружия массового поражения на УкраинеЭксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеКиев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова
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игорь кириллов, новости, россия, химическое оружие, войска рхбз, новости сво, украина
Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО
Свыше 400 случаев применения Киевом токсичных химикатов зафиксировано в зоне СВО