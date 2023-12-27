https://crimea.ria.ru/20231227/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-khimicheskim-oruzhiem-v-zone-svo--zakharova-1133837433.html

Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова

Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова

Киевский режим может осуществить очередную антироссийскую провокацию с использованием боевых отравляющих веществ западного производства на подконтрольной... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T12:01

2023-12-27T12:01

2023-12-27T12:01

мария захарова

химическое оружие

новости

киев

украина

германия

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим может осуществить очередную антироссийскую провокацию с использованием боевых отравляющих веществ западного производства на подконтрольной территории близ линии боевого соприкосновения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает Служба безопасности Украины (СБУ), отметила дипломат. В частности, украинские спецслужбы привлекли к сотрудничеству располагающуюся в Киеве украинскую компанию, которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму в октябре-ноябре этого года в Германии закуплена партия триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия американского производства, рассказала Захарова.Триэтаноламин является прекурсором для синтеза отравляющего вещества – азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичные, а их поражающий эффект аналогичен цианиду, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомстваДипломат подчеркнула, что режим украинского президента Владимира Зеленского "продолжает рьяно выполнять установки заокеанских хозяев вести войну до последнего украинца".Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в начале декабря сообщал, что спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ.Минобороны РФ называет целью провокации обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия, что позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Рыльце в пушку": Запад зарывает ложь о преступлениях в Буче – ЛавровПатрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбуЯдерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятность

киев

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германия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, химическое оружие, новости, киев, украина, германия, сбу (служба безопасности украины)