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Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова
Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова
Киевский режим может осуществить очередную антироссийскую провокацию с использованием боевых отравляющих веществ западного производства на подконтрольной... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T12:01
2023-12-27T12:01
мария захарова
химическое оружие
новости
киев
украина
германия
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим может осуществить очередную антироссийскую провокацию с использованием боевых отравляющих веществ западного производства на подконтрольной территории близ линии боевого соприкосновения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает Служба безопасности Украины (СБУ), отметила дипломат. В частности, украинские спецслужбы привлекли к сотрудничеству располагающуюся в Киеве украинскую компанию, которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму в октябре-ноябре этого года в Германии закуплена партия триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия американского производства, рассказала Захарова.Триэтаноламин является прекурсором для синтеза отравляющего вещества – азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичные, а их поражающий эффект аналогичен цианиду, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомстваДипломат подчеркнула, что режим украинского президента Владимира Зеленского "продолжает рьяно выполнять установки заокеанских хозяев вести войну до последнего украинца".Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в начале декабря сообщал, что спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ.Минобороны РФ называет целью провокации обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия, что позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Рыльце в пушку": Запад зарывает ложь о преступлениях в Буче – ЛавровПатрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбуЯдерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятность
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мария захарова, химическое оружие, новости, киев, украина, германия, сбу (служба безопасности украины)
Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова

Захарова: киевский режим готовит провокацию с западными отравляющими веществами в зоне СВО

12:01 27.12.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкХимическая защита
Химическая защита - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим может осуществить очередную антироссийскую провокацию с использованием боевых отравляющих веществ западного производства на подконтрольной территории близ линии боевого соприкосновения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия", – сказала она на брифинге в среду.

По имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает Служба безопасности Украины (СБУ), отметила дипломат. В частности, украинские спецслужбы привлекли к сотрудничеству располагающуюся в Киеве украинскую компанию, которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму в октябре-ноябре этого года в Германии закуплена партия триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия американского производства, рассказала Захарова.
Триэтаноламин является прекурсором для синтеза отравляющего вещества – азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичные, а их поражающий эффект аналогичен цианиду, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства

"По оценке российских специалистов, указанные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной киевскому режиму территории в полосе наших войск", – добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что режим украинского президента Владимира Зеленского "продолжает рьяно выполнять установки заокеанских хозяев вести войну до последнего украинца".
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в начале декабря сообщал, что спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ.
Минобороны РФ называет целью провокации обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия, что позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ.
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Мария ЗахароваХимическое оружиеНовостиКиевУкраинаГерманияСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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