https://crimea.ria.ru/20231104/patrushev-prigrozil-ukraine-tribunalom-za-popytku-vzorvat-gryaznuyu-bombu-1132576696.html

Патрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу

Патрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Патрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу

Киевский режим и его покровители ответят перед международным трибуналом за попытку осуществить провокацию с подрывом "грязной" бомбы, заявил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T14:24

2023-11-04T14:24

2023-11-04T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим и его покровители ответят перед международным трибуналом за попытку осуществить провокацию с подрывом "грязной" бомбы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия"."Украинским неонацистам и их покровителям придется ответить за попытки совершить провокацию с подрывом так называемой "грязной" бомбы. Международный трибунал даст им оценку. Их преступления не будут иметь срока давности", – цитирует Патрушева РИА Новости.Секретарь Совбеза РФ также выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко и другие бывшие и нынешние лидеры киевского неонацистского режима "неизбежно ответят за сожженных заживо в Доме профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа на Донбассе и за гибель украинцев в братоубийственной войне".Он выразил уверенность, что на Украине существуют "здоровые силы", но они "подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа, чтобы расплатиться с палачами".Секретарь Совбеза России констатировал, что сегодня киевский режим не в силах что-либо изменить в свою пользу на линии боевого соприкосновения, поэтому он и его западные покровители "все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и нанесения ущерба Российской Федерации".Наиболее резонансными из этих преступлений стали подрывы газопровода "Северный поток", Крымского моста и Каховской ГЭС, ракетные обстрелы Запорожской АЭС, атаки беспилотников на Курскую АЭС и объекты гражданской инфраструктуры, а также вооруженные нападения украинских диверсантов на приграничные поселки.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную" бомбу и обвинить в этом Москву. Как отметил секретарь Совета безопасности РФ Патрушев, создание Киевом "грязной" бомбы проходит не без участия западных кураторов. Позже эксперты МАГАТЭ провели проверку на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России и в ноябре заявили, что не смогли обнаружить признаков подготовки "грязной" бомбы.В июне этого года руководство Службы внешней разведки сообщило о наличии разведданных о том, что Киев продолжает работу в этом направлении. В частности, по сведениям ведомства, партия облученного топлива с Ровенской атомной электростанции была отправлена на переработку в Чернобыль. При этом Киев не проинформировал о своих действиях МАГАТЭ."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.Читайте также на РИА Новости Крым:Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная" бомба - мнениеРадиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам

https://crimea.ria.ru/20231028/ukrainskiy-dron-vrezalsya-v-sklad-yadernykh-otkhodov-kurskoy-aes-1132381208.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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