https://crimea.ria.ru/20230619/kiev-prodolzhaet-sozdavat-gryaznuyu-yadernuyu-bombu-1129475235.html

Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"

Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу" - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"

Партия облученного топлива с Ровенской атомной электростанции отправлена на переработку в Чернобыль. Такие данные о решении государственной инспекции ядерного... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T12:52

2023-06-19T12:52

2023-06-19T13:21

служба внешней разведки (свр)

сергей нарышкин

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Партия облученного топлива с Ровенской атомной электростанции отправлена на переработку в Чернобыль. Такие данные о решении государственной инспекции ядерного регулирования Украины имеются у Службы внешней разведки России, пишет РИА Новости.В ведомстве добавили, что два контейнера с топливом отправили на площадку для хранения в Чернобыле. При этом Киев не проинформировал о своих действиях МАГАТЭ. В СВР подобные решения киевского режима расценили как намерение продолжить работу над созданием грязной ядерной бомбой."Исходим из того, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья", — приводит пресс-департамент СВР слова Нарышкина.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Как отметил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов. Позже эксперты МАГАТЭ провели проверку на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России и в ноябре заявили, что не смогли обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы".Как сообщил в мае секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, после взрыва в Хмельницком на Европу движется радиоактивное облако. Как сообщали источники РИА Новости Крым в Минобороны РФ, на складах в Хмельницком длительное время накапливалось большое количество боеприпасов для немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley и, с большой долей вероятности, снаряды с обедненным ураном.При этом военный эксперт Александр Хроленко предположил, что в Хмельницком, вероятно, хранились элементы так называемой "грязной" бомбы."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеВо взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнениеПлохо кончится: Лавров о планах Британии передать Киеву снаряды с ураном

https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html

https://crimea.ria.ru/20221028/nazvany-vozmozhnye-stsenarii-ispolzovaniya-ukrainoy-gryaznoy-bomby-1125143018.html

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служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин, ядерное оружие, украина, чернобыль, в мире, новости, россия, безопасность