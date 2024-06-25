https://crimea.ria.ru/20240625/ukraina-mozhet-sozdat-gryaznuyu-bombu-opasnye-veschestva-zavozit-zapad-1138350437.html

Украина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад

Украина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Украина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад

Украина может создать "грязную бомбу" из радиохимических веществ, которые ввозят в страну с Запада. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T16:06

2024-06-25T16:06

2024-06-25T16:07

игорь кириллов

министерство обороны рф

биологическое оружие

химическое оружие

новости

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сша

в мире

польша

румыния

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Украина может создать "грязную бомбу" из радиохимических веществ, которые ввозят в страну с Запада. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны по военно-биологической деятельности США и Украины.По его словам, ввоз радиохимических веществ на территорию Украины для дальнейшей утилизации подтверждается оперативной информацией. Он заявил, что это превращает страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств.Кроме того, в ходе СВО были получены документы, подтверждающие, что инициированная США реформа украинской системы здравоохранения создала условия для реализации военно-биологических программ и проводилась с многочисленными нарушениями законодательства.В конце мая Игорь Кирилов сообщал, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеКиев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – ЗахароваЭксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в Донбассе

https://crimea.ria.ru/20240625/kto-sozdaval-oruzhie-massovogo-porazheniya-na-ukraine-1138348854.html

украина

сша

польша

румыния

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игорь кириллов, министерство обороны рф, биологическое оружие, химическое оружие, новости, украина, сша, в мире, польша, румыния