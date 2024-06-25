Украина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад
Украина может создать "грязную бомбу" из ввозимых в страну Западом радиохимических веществ
16:06 25.06.2024 (обновлено: 16:07 25.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Украина может создать "грязную бомбу" из радиохимических веществ, которые ввозят в страну с Запада. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны по военно-биологической деятельности США и Украины.
"Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом", - цитирует Кириллова РИА Новости.
По его словам, ввоз радиохимических веществ на территорию Украины для дальнейшей утилизации подтверждается оперативной информацией. Он заявил, что это превращает страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств.
"Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак", - добавил Игорь Кириллов.
Кроме того, в ходе СВО были получены документы, подтверждающие, что инициированная США реформа украинской системы здравоохранения создала условия для реализации военно-биологических программ и проводилась с многочисленными нарушениями законодательства.
В конце мая Игорь Кирилов сообщал, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны.
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