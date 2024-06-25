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Украина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Украина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад
Украина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Украина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад
Украина может создать "грязную бомбу" из радиохимических веществ, которые ввозят в страну с Запада. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T16:06
2024-06-25T16:07
игорь кириллов
министерство обороны рф
биологическое оружие
химическое оружие
новости
украина
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в мире
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Украина может создать "грязную бомбу" из радиохимических веществ, которые ввозят в страну с Запада. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны по военно-биологической деятельности США и Украины.По его словам, ввоз радиохимических веществ на территорию Украины для дальнейшей утилизации подтверждается оперативной информацией. Он заявил, что это превращает страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств.Кроме того, в ходе СВО были получены документы, подтверждающие, что инициированная США реформа украинской системы здравоохранения создала условия для реализации военно-биологических программ и проводилась с многочисленными нарушениями законодательства.В конце мая Игорь Кирилов сообщал, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеКиев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – ЗахароваЭксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в Донбассе
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игорь кириллов, министерство обороны рф, биологическое оружие, химическое оружие, новости, украина, сша, в мире, польша, румыния
Украина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад

Украина может создать "грязную бомбу" из ввозимых в страну Западом радиохимических веществ

16:06 25.06.2024 (обновлено: 16:07 25.06.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Рудаков / Перейти в фотобанкДозиметры для измерения мощности дозы излучения
Дозиметры для измерения мощности дозы излучения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Украина может создать "грязную бомбу" из радиохимических веществ, которые ввозят в страну с Запада. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны по военно-биологической деятельности США и Украины.
"Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом", - цитирует Кириллова РИА Новости.
По его словам, ввоз радиохимических веществ на территорию Украины для дальнейшей утилизации подтверждается оперативной информацией. Он заявил, что это превращает страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств.
"Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак", - добавил Игорь Кириллов.
Кроме того, в ходе СВО были получены документы, подтверждающие, что инициированная США реформа украинской системы здравоохранения создала условия для реализации военно-биологических программ и проводилась с многочисленными нарушениями законодательства.
В конце мая Игорь Кирилов сообщал, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны.
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