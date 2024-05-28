https://crimea.ria.ru/20240528/kiev-planiruet-krupnomasshtabnoe-primeneniyu-toksichnykh-veschestv-1137658492.html

Киев планирует крупномасштабное применение токсичных веществ

Киев планирует крупномасштабное применение токсичных веществ - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Киев планирует крупномасштабное применение токсичных веществ

Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге Минобороны. РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T15:36

2024-05-28T15:36

2024-05-28T16:45

химическое оружие

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости сво

россия

игорь кириллов

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге Минобороны.По его словам, российская сторона фиксирует многочисленные случаи применения ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном: в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска.Кириллов отметил, что хлорацетофенон относится к химическим средствам борьбы с беспорядками, а хлорпикрин включен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.Кроме того, подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов с другими химическими веществами. Так, американские газовые гранаты с веществом CS применили против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях. Кроме того, ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6" были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск. Также на территории Донецка был найден схрон с данными боеприпасами."Украинские вооруженные формирования используют и другие списочные химикаты. Речь идет о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества "Би-Зет" в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года", - отмечет Игорь Кириллов. В результате следственными органами было возбуждено уголовное дело по статьям 205-й УК РФ "Террористический акт" и 355-й "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" в отношении трех граждан Украины."Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" ("Джи-Эй"), которое включено в Список 1 Конвенции", - обратил внимание Игорь Кириллов. Он подчеркнул, что применение украинскими боевиками отравляющих веществ приобрело системный характер с молчаливого согласия Вашингтона.Также в Минобороны РФ отмечают, что США не только не отказались от применения химических средств, но и закрепил возможность их применения на законодательном уровне. "В США сформирована правовая база, регламентирующая широкий спектр сценариев задействования химических средств вооруженными силами", - заявили в военном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеКиев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова

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химическое оружие, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, россия, игорь кириллов, министерство обороны рф