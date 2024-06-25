https://crimea.ria.ru/20240625/kto-sozdaval-oruzhie-massovogo-porazheniya-na-ukraine-1138348854.html

Кто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине

Кто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Кто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал имена причастных к разработке оружия массового... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T15:22

2024-06-25T15:22

2024-06-25T15:40

министерство обороны рф

игорь кириллов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал имена причастных к разработке оружия массового поражения на Украине. В их число вошли главный санитарный врач и главный инфекционист страны, представители минздрава, чиновники и представители США, пишет РИА Новости.Также в число разработчиков вошел Дэниел Герстин. Он в роли директора Управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США с 2013 года активно продвигал военно-биологические программы США через госструктуры Украины для перевода украинских лабораторий на американские стандарты.В списке также президент ассоциации по биобезопасности Украины, глава профильной комиссии Совета национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко. Он взаимодействовал с Пентагоном от лица Национальной академии наук, курировал проведение исследований двойного назначения на базе подведомственных учреждений.По его словам, главный инфекционист Украины Ольга Голубовская во взаимодействии с подрядными организациями Пентагона и предприятиями "Биг Фармы" лично курировала проведение исследований медицинских препаратов на социально незащищенных украинцах. За испытания токсичных препаратов против ВИЧ и гепатита С на населении страны она получала деньги от американской фармацевтической компании Gilead, заключил Кириллов.В конце мая Кириллов заявлял, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. Он отметил, что российская сторона фиксирует многочисленные случаи применения ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном на линии боев в Донбассе. также ВСУ применяют американские газовые гранаты с веществом CS, ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6".Читайте также на РИА Новости Крым:США планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чегоТеракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской областиКак ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, игорь кириллов, биологическое оружие, в мире, украина, сша, новости