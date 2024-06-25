https://crimea.ria.ru/20240625/kto-sozdaval-oruzhie-massovogo-porazheniya-na-ukraine-1138348854.html
Кто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине
Кто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Кто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал имена причастных к разработке оружия массового... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:40
министерство обороны рф
игорь кириллов
биологическое оружие
в мире
украина
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0b/1119456975_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_3aa178ced98d83e8504daa037949ab85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал имена причастных к разработке оружия массового поражения на Украине. В их число вошли главный санитарный врач и главный инфекционист страны, представители минздрава, чиновники и представители США, пишет РИА Новости.Также в число разработчиков вошел Дэниел Герстин. Он в роли директора Управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США с 2013 года активно продвигал военно-биологические программы США через госструктуры Украины для перевода украинских лабораторий на американские стандарты.В списке также президент ассоциации по биобезопасности Украины, глава профильной комиссии Совета национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко. Он взаимодействовал с Пентагоном от лица Национальной академии наук, курировал проведение исследований двойного назначения на базе подведомственных учреждений.По его словам, главный инфекционист Украины Ольга Голубовская во взаимодействии с подрядными организациями Пентагона и предприятиями "Биг Фармы" лично курировала проведение исследований медицинских препаратов на социально незащищенных украинцах. За испытания токсичных препаратов против ВИЧ и гепатита С на населении страны она получала деньги от американской фармацевтической компании Gilead, заключил Кириллов.В конце мая Кириллов заявлял, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. Он отметил, что российская сторона фиксирует многочисленные случаи применения ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном на линии боев в Донбассе. также ВСУ применяют американские газовые гранаты с веществом CS, ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6".Читайте также на РИА Новости Крым:США планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чегоТеракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской областиКак ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробности
https://crimea.ria.ru/20240115/ssha-sozdayut-iskusstvenno-upravlyaemye-epidemii---minoborony-1134206368.html
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0b/1119456975_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_86461aad9bb9b1bac886a674bd74d6e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, игорь кириллов, биологическое оружие, в мире, украина, сша, новости
Кто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине
Главный санврач Украины причастен к разработке оружия массового поражения – Кириллов
15:22 25.06.2024 (обновлено: 15:40 25.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал имена причастных к разработке оружия массового поражения на Украине. В их число вошли главный санитарный врач и главный инфекционист страны, представители минздрава, чиновники и представители США, пишет РИА Новости.
"Игорь Кузин – главный санитарный врач Украины – принимал участие в мероприятиях по намеренному разрушению системы контроля биологических рисков и биобезопасности в стране. Причастен к подготовке провокаций биологического характера с целью обвинения Российской Федерации", - сказал Кириллов на брифинге.
Также в число разработчиков вошел Дэниел Герстин. Он в роли директора Управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США с 2013 года активно продвигал военно-биологические программы США через госструктуры Украины для перевода украинских лабораторий на американские стандарты.
В списке также президент ассоциации по биобезопасности Украины, глава профильной комиссии Совета национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко. Он взаимодействовал с Пентагоном от лица Национальной академии наук, курировал проведение исследований двойного назначения на базе подведомственных учреждений.
"Игорь Перегинец – бывший заместитель министра здравоохранения Украины. По указанию кураторов из США лоббировал реформирование системы эпиднадзора, продвигал внедрение подконтрольных Пентагону структур в национальную систему здравоохранения", - сказал генерал.
По его словам, главный инфекционист Украины Ольга Голубовская во взаимодействии с подрядными организациями Пентагона и предприятиями "Биг Фармы" лично курировала проведение исследований медицинских препаратов на социально незащищенных украинцах. За испытания токсичных препаратов против ВИЧ и гепатита С на населении страны она получала деньги от американской фармацевтической компании Gilead, заключил Кириллов.
В конце мая Кириллов заявлял, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ
. Он отметил, что российская сторона фиксирует многочисленные случаи применения ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном на линии боев в Донбассе. также ВСУ применяют американские газовые гранаты с веществом CS, ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6".
Читайте также на РИА Новости Крым: