https://crimea.ria.ru/20240403/ssha-planirovali-otkryt-svoyu-biolaboratoriyu-v-krymu-kak-i-dlya-chego-1136260381.html

США планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чего

США планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чего - РИА Новости Крым, 03.04.2024

США планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чего

Противочумная станция в Симферополе - это режимный, охраняемый объект, обнесенный по периметру колючей проволокой. Посторонним вход сюда запрещен. А если уж... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T19:09

2024-04-03T19:09

2024-04-03T19:09

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противочумная станция в крыму

лилия зинич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Противочумная станция в Симферополе - это режимный, охраняемый объект, обнесенный по периметру колючей проволокой. Посторонним вход сюда запрещен. А если уж разрешили зайти, то передвигаться по территории можно только в сопровождении сотрудников и только в "чистой зоне", в "заразные зоны" входить нельзя категорически. Здесь модули - стерильные, а в холодильниках хранятся питательные среды и реактивы. Здесь проводят исследования с целью обнаружения возбудителей опасных инфекционных заболеваний. А кроме плановой есть еще и работа в необычных, непредвиденных ситуациях, связанных с биологическими угрозами.С прицелом на генетикуВ украинские времена Евросоюз под эгидой США пытался использовать противочумную станцию в качестве своей лаборатории, рассказывают сотрудники учреждения. Тогда были подготовлены к отправке за рубеж 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей. Помешало этим планам воссоединение Крыма с Российской Федерацией в 2014 году.По ее словам, напрямую с США Крым не работал, но "двигали науку" по грантам с Европейским Союзом. Уже сейчас ученые понимают: это американцы заходили на полуостров другим путем.Она вспоминает, что сотрудникам учреждения тогда толком не объясняли, для чего велась та или иная работа по грантам, и что было бы в дальнейшем, если бы не референдум, тоже не известно. "Тогда нам говорили: мы вам поможем создать систему биобезопасности, чтобы предотвратить угрозы утечки микроорганизмов, говорили, мол, у вас территория слабо защищена и внутри оборудование не соответствует", - рассказывает Зинич. И добавляет: "Свой нос они хотели сюда всунуть. Это однозначно".При Украине на базе Крымской противочумной станции находилась национальная коллекция патогенных вибрионов. С переходом под юрисдикцию Российской Федерации все эти штаммы были переданы в нацколлекцию России, что способствует снижению биоугрозы в целом, считает врач-эпидемиолог."Любая лаборатория имеет у себя в рабочей коллекции штаммы микроорганизмов. Они используются для диагностики и проверки качества питательных сред. Мы ежегодно приобретаем такую рабочую коллекцию в государственной коллекции и используем исключительно в рабочих целях – не в научных и не в экспериментальных. Другое дело – какие это штаммы", - поясняет Зинич.Согласно государственной классификации, существует четыре группы патогенности. Лаборатории с максимальным уровнем биобезопасности, которые проводят экспериментальные исследования, могут работать с максимально патогенными микроорганизмами. В этом случае, речь идет о научно-исследовательских противочумных институтах и некоторых институтах Роспотребнадзора.- Какую цель могли преследовать американцы, намереваясь открыть на базе противочумной станции свою биолабораторию?- Думаю, что их целью было играть, что называется, в долгую. Им нужен был именно первичный материал с территории. Первичный материал – это генетика. Наших растений, наших животных. И сыворотки людей нашей, славянской национальности, тоже, наверное, представляют какую-то ценность. Возможно, они хотели изучить генетическое биоразнообразие полуострова для дальнейшего воздействия на популяцию людей, животных, растений. Ведь биологическая угроза может быть направлена не только на человека.Специалист не исключила, что американцы намеревались на основе добытых штаммов сделать и какие-то свои вакцины.Зачем создали противочумную станциюПротивочумная станция в Симферополе была создана еще в 1970 году на случай противодействия холере, эпидемия которой в тот период как раз бушевала в Союзе. В дальнейшем функции учреждения распространились на профилактику всех особо опасных природно-очаговых инфекций. А таких немало: туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит, иксодово-клещевые боррелиозы, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка. Кроме того, работа учреждения направлена и на противодействие новым возникающим биоугрозам. Так, в 2020 году лаборатория станции первой в Крыму, параллельно с лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии, взяла на себя всю диагностику пациентов ковидных госпиталей и внебольничных пневмоний. Тогда крымские специалисты работали в круглосуточном режиме, по графику, но без перерывов и выходных.Во время природно-очаговых исследований зоологи выезжают, отбирают полевой материал - грызунов, проводят сбор кровососущих насекомых, которые могут передавать инфекционные болезни. Привозят на базу, где детально изучаются, чтобы понимать: речь о естественном процессе или искусственном, который, в свою очередь, уже может представлять биологическую угрозу.- При Украине мы практически никуда не выезжали, хотя за нами были закреплена вся территория страны. Если и была командировка, то раз в год на какую-то территорию выезжали, оказывали консультативно-методическую помощь. Но в основном работали на холеру – на пополнение и хранение коллекции, нам присылали на верификацию культуры из других регионов. Природно-очаговыми инфекциями занимались в меньшей степени.- Почему?- Потому что природно-очаговые исследования - это дорого. Ведь это надо создавать условия для выезда зоогрупп - оснастить, заправить машину, оплатить командировочные сотрудникам. А сейчас таких поездок по Крыму и Севастополю у нас в год больше пятидесяти.Во дворе станции стоят большие специализированные автомобили. На вопрос, для чего они нужны, Лилия Сергеевна отвечает: "Это выездные мобильные лаборатории. При необходимости выезжаем и на новые территории Российской Федерации. Так, прошлым летом, после подрыва Каховской ГЭС, выезжали туда, проводили необходимые исследования".- Мы как спецназ в области биобезопасности в Крыму и Севастополе. Мы не проводим эпиднадзор, а обеспечиваем проведение мероприятий по государственному санэпиднадзору – работаем в помощь Межрегиональному управлению Роспотребнадзора. По их запросам и спецзаказу. Но благодаря нашей работе складывается картинка: какие мероприятия необходимы и откуда ждать угрозы, - говорит она.О планах США открыть в тогда еще украинском Симферополе свою биолабораторию ранее заявлял постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. И только воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:США создают искусственно управляемые эпидемии – МинобороныКиев способен применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУУкраина стала полигоном для проведения биопрограмм США – Минобороны

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, симферополь, биолаборатории, противочумная станция в крыму, лилия зинич, сша, безопасность, роспотребнадзор, безопасность республики крым и севастополя