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Украинские агенты получили сроки за диверсии на территории России - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Украинские агенты получили сроки за диверсии на территории России
Украинские агенты получили сроки за диверсии на территории России - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Украинские агенты получили сроки за диверсии на территории России
Второй Восточный окружной военный суд вынес приговоры 11 россиянам и двум гражданам стран Центральной Азии за поджоги железнодорожных объектов за вознаграждение РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T10:35
2024-10-07T10:35
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсия
приговор
правосудие
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Второй Восточный окружной военный суд вынес приговоры 11 россиянам и двум гражданам стран Центральной Азии за поджоги железнодорожных объектов за вознаграждение от украинских спецслужб и подготовку диверсии на авиабазе ВКС в Приморье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.По данным ведомства, 13 участников преступного сообщества, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае, были задержаны в январе 2023 года. В их отношении были возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и диверсии.Как установило следствие, диверсантов по интернету завербовали украинские спецслужбы, злоумышленники действовали за вознаграждения в размере от 15 до 100 тысяч рублей.В ведомстве призвали россиян быть бдительными и не поддаваться на провокации. Отмечается также, что чаще всего украинские спецслужбы вербуют молодежь, пожилых людей, радикалов и несовершеннолетних, которые не осознают возможных последствий, включая пожизненное лишение свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористовСерия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, приговор, правосудие, россия, украина, новости
Украинские агенты получили сроки за диверсии на территории России

ФСБ: суд приговорил украинских агентов к срокам от 4 до 23 лет за диверсии в России

10:35 07.10.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Второй Восточный окружной военный суд вынес приговоры 11 россиянам и двум гражданам стран Центральной Азии за поджоги железнодорожных объектов за вознаграждение от украинских спецслужб и подготовку диверсии на авиабазе ВКС в Приморье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, 13 участников преступного сообщества, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае, были задержаны в январе 2023 года. В их отношении были возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и диверсии.
Как установило следствие, диверсантов по интернету завербовали украинские спецслужбы, злоумышленники действовали за вознаграждения в размере от 15 до 100 тысяч рублей.

"Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 8 участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от 8,5 до 16 лет, еще один подсудимый (пособник) приговорен к четырем годам лишения свободы", - сказано в сообщении ФСБ.

В ведомстве призвали россиян быть бдительными и не поддаваться на провокации. Отмечается также, что чаще всего украинские спецслужбы вербуют молодежь, пожилых людей, радикалов и несовершеннолетних, которые не осознают возможных последствий, включая пожизненное лишение свободы.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДиверсияПриговорПравосудиеРоссияУкраинаНовости
 
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