https://crimea.ria.ru/20241007/ukrainskie-agenty-poluchili-sroki-za-diversii-na-territorii-rossii-1140892269.html

Украинские агенты получили сроки за диверсии на территории России

Украинские агенты получили сроки за диверсии на территории России - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Украинские агенты получили сроки за диверсии на территории России

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговоры 11 россиянам и двум гражданам стран Центральной Азии за поджоги железнодорожных объектов за вознаграждение РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T10:35

2024-10-07T10:35

2024-10-07T10:35

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсия

приговор

правосудие

россия

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Второй Восточный окружной военный суд вынес приговоры 11 россиянам и двум гражданам стран Центральной Азии за поджоги железнодорожных объектов за вознаграждение от украинских спецслужб и подготовку диверсии на авиабазе ВКС в Приморье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.По данным ведомства, 13 участников преступного сообщества, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае, были задержаны в январе 2023 года. В их отношении были возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и диверсии.Как установило следствие, диверсантов по интернету завербовали украинские спецслужбы, злоумышленники действовали за вознаграждения в размере от 15 до 100 тысяч рублей.В ведомстве призвали россиян быть бдительными и не поддаваться на провокации. Отмечается также, что чаще всего украинские спецслужбы вербуют молодежь, пожилых людей, радикалов и несовершеннолетних, которые не осознают возможных последствий, включая пожизненное лишение свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористовСерия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, приговор, правосудие, россия, украина, новости