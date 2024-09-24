https://crimea.ria.ru/20240924/mizulina-nazvala-podrostkovye-diversii-na-zheleznoy-doroge-problemoy-1-1140577363.html

Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1

Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1 - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1

Больше трехсот уголовных дел по фактам совершения диверсионных действий на железной дороге, а также в отношении военкоматов было возбуждено за 2023 год, и в... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T21:52

2024-09-24T21:52

2024-09-24T21:52

екатерина мизулина

дети

диверсия

общество

интернет

кибербезопасность

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Больше трехсот уголовных дел по фактам совершения диверсионных действий на железной дороге, а также в отношении военкоматов было возбуждено за 2023 год, и в этом году таких случаев не меньше. Об этом заявила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.Ситуации, когда подростков, молодых людей вовлекают в диверсионную террористическую активность с использованием Интернета, "особенно беспокоят и это мы считаем на текущий момент проблемой номер один, как и вообще возможность незнакомцев легко войти в коммуникацию с несовершеннолетними для распространения каких-то материалов для совершения преступления", сказала руководитель организации, отметив, что, к сожалению, таких примеров очень много.По словам Мизулиной, вовлечение подростков в диверсионную деятельность – это большая проблема, и для того, чтобы ее минимизировать, необходимо общаться с детьми, разъяснять им последствия, риски, и то, как это повлияет в целом на всю их последующую жизнь.По данным организации, 20 миллионов аккаунтов российских детей и подростков подвергаются активному деструктивному воздействию в соцсетях. При этом, отмечают специалисты, детям свойственно недооценивать угрозы в Интернете.По информации Лиги безопасного Интернета, 50% подростков проводят в Сети все свободное время, 48% – более 6-8 часов в сутки, только 2% – менее 1-2 часов в сутки.Лига ведет активную просветительскую работу по профилактике безопасного поведения в Сети. Ежегодно организация проводит Всероссийский урок безопасного интернета, в регионах проходит акция "Месяц безопасного интернета". Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и эксперты Лиги проводят уроки в школах, участвуют в родительских собраниях и педагогических советах, где рассказывают о правилах безопасности в интернете.Ранее сообщалось, что правоохранители задержали троих 16-летних подростков за поджог релейного шкафа на одной из железнодорожных станций в Кузбассе. Школьники получали указания от незнакомца в интернете, за выполнение инструкций им было обещано вознаграждение в размере 60 тысяч рублей.В середине мая 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних были арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Еще троих несовершеннолетних в конце апреля задержали спецслужбы в Смоленской области – они поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера. Также ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье.Ранее сообщалось, что российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в СевастополеГотовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключенияВ Крыму осудили агента иностранных спецслужб

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина мизулина, дети, диверсия, общество, интернет, кибербезопасность, киберпреступность