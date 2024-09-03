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Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения
Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения
46-летний житель Севастополя приговорен к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта на транспортной инфраструктуре в Крыму, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T11:09
2024-09-03T11:09
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. 46-летний житель Севастополя приговорен к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта на транспортной инфраструктуре в Крыму, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, злоумышленник был задержан в сентябре 2023 года. По заданию украинских спецслужб он готовился подорвать самодельное взрывное устройство на объекте транспортной инфраструктуры. Мужчина осужден по трем статьям - за приготовление к террористическому акту, незаконное хранение взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа. К этому времени расследование завершено.Южный окружной военный суд ранее приговорил к 20 годам колонии строгого режима участника подразделения спецназа главного управления разведки минобороны Украины, который в октябре прошлого года попал в плен при попытке украинских диверсантов высадиться в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
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РИА Новости Крым
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крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, теракт, задержание диверсантов и шпионов в крыму, антитеррор, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, южный окружной военный суд, новости крыма, приговор, суд, правосудие
Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения

Житель Севастополя приговорен к 16 годам заключения за подготовку теракта в Крыму - ФСБ

11:09 03.09.2024
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЖитель Севастополя приговорен к 16 годам заключения за подготовку теракта в Крыму
Житель Севастополя приговорен к 16 годам заключения за подготовку теракта в Крыму
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. 46-летний житель Севастополя приговорен к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта на транспортной инфраструктуре в Крыму, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Как уточнили в ведомстве, злоумышленник был задержан в сентябре 2023 года. По заданию украинских спецслужб он готовился подорвать самодельное взрывное устройство на объекте транспортной инфраструктуры.
Мужчина осужден по трем статьям - за приготовление к террористическому акту, незаконное хранение взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа. К этому времени расследование завершено.
"В ходе следствия задокументирован факт его вербовки Главным управлением разведки министерства обороны Украины для осуществления террористической деятельности в Республике Крым. Южным окружным военным судом террорист осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы", - сказано в сообщении.
Южный окружной военный суд ранее приговорил к 20 годам колонии строгого режима участника подразделения спецназа главного управления разведки минобороны Украины, который в октябре прошлого года попал в плен при попытке украинских диверсантов высадиться в Крыму.
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