https://crimea.ria.ru/20240903/gotovil-terakt-v-krymu--sevastopolets-prigovoren-k-16-godam-zaklyucheniya-1140081051.html

Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения

Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения

46-летний житель Севастополя приговорен к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта на транспортной инфраструктуре в Крыму, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T11:09

2024-09-03T11:09

2024-09-03T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. 46-летний житель Севастополя приговорен к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта на транспортной инфраструктуре в Крыму, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, злоумышленник был задержан в сентябре 2023 года. По заданию украинских спецслужб он готовился подорвать самодельное взрывное устройство на объекте транспортной инфраструктуры. Мужчина осужден по трем статьям - за приготовление к террористическому акту, незаконное хранение взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа. К этому времени расследование завершено.Южный окружной военный суд ранее приговорил к 20 годам колонии строгого режима участника подразделения спецназа главного управления разведки минобороны Украины, который в октябре прошлого года попал в плен при попытке украинских диверсантов высадиться в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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