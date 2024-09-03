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Суд вынес приговор участнику попытки высадки десанта ВСУ в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Суд вынес приговор участнику попытки высадки десанта ВСУ в Крыму
Суд вынес приговор участнику попытки высадки десанта ВСУ в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Суд вынес приговор участнику попытки высадки десанта ВСУ в Крыму
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима участника подразделения спецназа главного управления разведки минобороны Украины,... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T10:11
2024-09-03T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима участника подразделения спецназа главного управления разведки минобороны Украины, который в октябре прошлого года попал в плен при попытке украинских диверсантов высадиться в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе суда. По данным следствия, подсудимый в марте 2022 года вступил в подразделение специального назначения главного управления разведки минобороны Украины, где приобрел навыки ведения рукопашного боя и изучил правила обращения с огнестрельным оружием. Мужчина добровольно вступил в организованную группу, которая планировала высадиться на территории Черноморского района Крыма, осуществить там фото- и видеосъемку, установить флаг Украины и напасть на российских военнослужащих.В октябре прошлого года подсудимый совместно с другими диверсантами на гидроциклах и катерах незаконно пересек границу РФ. Группа проследовала к западному побережью полуострова с целью последующей высадки в Черноморском районе. Злоумышленников обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Диверсанты начали резко маневрировать на гидроциклах и скрылись. Подсудимый, сидевший на пассажирском месте на одном из гидроциклов, при резком маневрировании упал в воду. Его задержали пограничники.Приговор в законную силу пока не вступил.В начале августа этого года российские военные предотвратили прорыв украинской ДРГ к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области. По данным Минобороны, 12 из 16 боевиков были уничтожены.В апреле этого года ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от МинобороныСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в ЯлтеДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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крым, новости, задержание диверсантов и шпионов в крыму, задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, новости крыма, южный окружной военный суд
Суд вынес приговор участнику попытки высадки десанта ВСУ в Крыму

Попавший в плен при попытке высадки в Крыму диверсант ВСУ получил 20 лет колонии

10:11 03.09.2024 (обновлено: 10:21 03.09.2024)
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима участника подразделения спецназа главного управления разведки минобороны Украины, который в октябре прошлого года попал в плен при попытке украинских диверсантов высадиться в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе суда.
По данным следствия, подсудимый в марте 2022 года вступил в подразделение специального назначения главного управления разведки минобороны Украины, где приобрел навыки ведения рукопашного боя и изучил правила обращения с огнестрельным оружием.
Мужчина добровольно вступил в организованную группу, которая планировала высадиться на территории Черноморского района Крыма, осуществить там фото- и видеосъемку, установить флаг Украины и напасть на российских военнослужащих.
В октябре прошлого года подсудимый совместно с другими диверсантами на гидроциклах и катерах незаконно пересек границу РФ. Группа проследовала к западному побережью полуострова с целью последующей высадки в Черноморском районе.
Злоумышленников обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Диверсанты начали резко маневрировать на гидроциклах и скрылись. Подсудимый, сидевший на пассажирском месте на одном из гидроциклов, при резком маневрировании упал в воду. Его задержали пограничники.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сообщили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.
В начале августа этого года российские военные предотвратили прорыв украинской ДРГ к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области. По данным Минобороны, 12 из 16 боевиков были уничтожены.
В апреле этого года ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.
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