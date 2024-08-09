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Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны
Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны
До 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области, 12 из них уничтожены. В Минобороны... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T13:17
2024-08-09T13:21
херсонская область
диверсанты
министерство обороны рф
безопасность
вооруженные силы россии
потери всу
новости
днепр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. До 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области, 12 из них уничтожены. В Минобороны России опубликовали кадры операции.Утром в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные и казаки около 4 часов утра отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе.Первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях. Те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения. Понеся большие потери, боевики пытались эвакуироваться с береговой линии, однако огнем артиллерии и ПТУР две лодки противника были уничтожены. Общие потери ВСУ составили 12 боевиков и две лодки, уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Буду молиться о товарищах: воспоминания бойца с Кинбурнской косыРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косеОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, диверсанты, министерство обороны рф, безопасность, вооруженные силы россии, потери всу , новости, днепр, видео
Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны

В Минобороны рассказали подробности уничтожения украинской ДРГ на Кинбурнской косе

13:17 09.08.2024 (обновлено: 13:21 09.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. До 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области, 12 из них уничтожены. В Минобороны России опубликовали кадры операции.
Утром в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные и казаки около 4 часов утра отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе.
"Вооруженными Силами Российской Федерации предотвращена попытка высадки ДРГ морского центра специальных операций ВМС Украины на Кинбурскую косу. Диверсанты численностью до 16 боевиков на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях. Те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения. Понеся большие потери, боевики пытались эвакуироваться с береговой линии, однако огнем артиллерии и ПТУР две лодки противника были уничтожены. Общие потери ВСУ составили 12 боевиков и две лодки, уточнили в Минобороны.
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Херсонская областьДиверсантыМинистерство обороны РФБезопасностьВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовостиДнепр
 
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