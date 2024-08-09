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Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны
Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны
До 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области, 12 из них уничтожены. В Минобороны... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T13:17
2024-08-09T13:17
2024-08-09T13:21
херсонская область
диверсанты
министерство обороны рф
безопасность
вооруженные силы россии
потери всу
новости
днепр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. До 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области, 12 из них уничтожены. В Минобороны России опубликовали кадры операции.Утром в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные и казаки около 4 часов утра отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе.Первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях. Те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения. Понеся большие потери, боевики пытались эвакуироваться с береговой линии, однако огнем артиллерии и ПТУР две лодки противника были уничтожены. Общие потери ВСУ составили 12 боевиков и две лодки, уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Буду молиться о товарищах: воспоминания бойца с Кинбурнской косыРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косеОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, диверсанты, министерство обороны рф, безопасность, вооруженные силы россии, потери всу , новости, днепр, видео
Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны
В Минобороны рассказали подробности уничтожения украинской ДРГ на Кинбурнской косе
13:17 09.08.2024 (обновлено: 13:21 09.08.2024)