https://crimea.ria.ru/20240809/razgrom-diversantov-vsu-na-kinburnskoy-kose--detali-ot-minoborony-1139477222.html

Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны

Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны

До 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области, 12 из них уничтожены. В Минобороны... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T13:17

2024-08-09T13:17

2024-08-09T13:21

херсонская область

диверсанты

министерство обороны рф

безопасность

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. До 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области, 12 из них уничтожены. В Минобороны России опубликовали кадры операции.Утром в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные и казаки около 4 часов утра отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе.Первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях. Те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения. Понеся большие потери, боевики пытались эвакуироваться с береговой линии, однако огнем артиллерии и ПТУР две лодки противника были уничтожены. Общие потери ВСУ составили 12 боевиков и две лодки, уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Буду молиться о товарищах: воспоминания бойца с Кинбурнской косыРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косеОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, диверсанты, министерство обороны рф, безопасность, вооруженные силы россии, потери всу , новости, днепр, видео