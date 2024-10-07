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Буря с дождями накрыла Крым - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Буря с дождями накрыла Крым
Буря с дождями накрыла Крым - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Буря с дождями накрыла Крым
Сильные дожди с грозами обрушились на Крым, местами сила ветра достигает 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Сильные дожди с грозами обрушились на Крым, местами сила ветра достигает 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Так, утром в понедельник ливень с грозой обрушился на Симферополь. При этом юго-западный ветер с переходом на северо-западный достигает 15 метров в секунду. Днем, по информации синоптиков, воздух прогреется до +22...+24 градусов. В Бахчисарае, начиная с семи часов утра, идет дождь с грозой, сообщают РИА Новости Крым местные жители. В Керчи, Феодосии и в Белогорском районе полуострова в настоящее время солнечно, осадков нет. В Севастополе залповый дождь начался в 7 утра. Сейчас обстановка в городе спокойная.По информации регионального гидрометцентра, погоду в Крыму определяют атмосферные фронты Балканского циклона. Осадки начнут ослабевать к вторнику, днем 8 октября они постепенно прекратятся, уточнили в гидрометцентре. По Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, сообщает пресс-служба "Крымэнерго". Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Юг России накрыли пыльные бури Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС Климат Крыма лихорадит – эксперт
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, крым, гу мчс рф по республике крым, видео
Буря с дождями накрыла Крым

Шторм с ливнями и грозами пришел в Крым

09:57 07.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Сильные дожди с грозами обрушились на Крым, местами сила ветра достигает 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"В Крыму переменная облачность. Дожди, местами очень сильные, грозы, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы.
Так, утром в понедельник ливень с грозой обрушился на Симферополь. При этом юго-западный ветер с переходом на северо-западный достигает 15 метров в секунду. Днем, по информации синоптиков, воздух прогреется до +22...+24 градусов.
В Бахчисарае, начиная с семи часов утра, идет дождь с грозой, сообщают РИА Новости Крым местные жители. В Керчи, Феодосии и в Белогорском районе полуострова в настоящее время солнечно, осадков нет.
В Севастополе залповый дождь начался в 7 утра. Сейчас обстановка в городе спокойная.
По информации регионального гидрометцентра, погоду в Крыму определяют атмосферные фронты Балканского циклона. Осадки начнут ослабевать к вторнику, днем 8 октября они постепенно прекратятся, уточнили в гидрометцентре.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
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