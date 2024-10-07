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Буря с дождями накрыла Крым

Буря с дождями накрыла Крым - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Буря с дождями накрыла Крым

Сильные дожди с грозами обрушились на Крым, местами сила ветра достигает 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T09:57

2024-10-07T09:57

2024-10-07T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Сильные дожди с грозами обрушились на Крым, местами сила ветра достигает 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Так, утром в понедельник ливень с грозой обрушился на Симферополь. При этом юго-западный ветер с переходом на северо-западный достигает 15 метров в секунду. Днем, по информации синоптиков, воздух прогреется до +22...+24 градусов. В Бахчисарае, начиная с семи часов утра, идет дождь с грозой, сообщают РИА Новости Крым местные жители. В Керчи, Феодосии и в Белогорском районе полуострова в настоящее время солнечно, осадков нет. В Севастополе залповый дождь начался в 7 утра. Сейчас обстановка в городе спокойная.По информации регионального гидрометцентра, погоду в Крыму определяют атмосферные фронты Балканского циклона. Осадки начнут ослабевать к вторнику, днем 8 октября они постепенно прекратятся, уточнили в гидрометцентре. По Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, сообщает пресс-служба "Крымэнерго". Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Юг России накрыли пыльные бури Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС Климат Крыма лихорадит – эксперт

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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