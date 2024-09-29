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Юг России накрыли пыльные бури

Юг России накрыли пыльные бури - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Юг России накрыли пыльные бури

Южные регионы России накрыла пыльная буря. Об этом сообщает центр погоды ФОБОС. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T17:40

2024-09-29T17:40

2024-09-29T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Южные регионы России накрыла пыльная буря. Об этом сообщает центр погоды ФОБОС.На юге России, в зоне противостояния циклона и антициклона, в полосе шириной 900 километров – от юга Черноземья до предгорий Кавказа – скорость ветра в порывах достигает 16–21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгоняется до штормовых 23–28 м/с, рассказали в центре ФОБОС.Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли (частиц почвы, песчинок) в слое высотой несколько метров, из-за чего предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен (по данным метеостанций до 500 метров) и даже десятков метров.Сильные штормовые ветры в регионе сохранятся и в понедельник, а шлейф песка может добраться до отдельных районов Черноземья и Центральной России. Мощный воздушный поток в нижнем слое атмосферы на скорости 70–100 км/ч способен донести частицы песка даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, но уже с минимальной невидимой концентрацией в атмосфере. Кроме того, во вторник частично может накрыть пыльной бурей Донбасс, Запорожье и Херсонскую область. К среде ветер утихнет, уточнили в ФОБОС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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