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Юг России накрыли пыльные бури - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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Юг России накрыли пыльные бури
Юг России накрыли пыльные бури - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Юг России накрыли пыльные бури
Южные регионы России накрыла пыльная буря. Об этом сообщает центр погоды ФОБОС. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T17:40
2024-09-29T17:40
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песчаная буря
пыльная буря
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Южные регионы России накрыла пыльная буря. Об этом сообщает центр погоды ФОБОС.На юге России, в зоне противостояния циклона и антициклона, в полосе шириной 900 километров – от юга Черноземья до предгорий Кавказа – скорость ветра в порывах достигает 16–21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгоняется до штормовых 23–28 м/с, рассказали в центре ФОБОС.Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли (частиц почвы, песчинок) в слое высотой несколько метров, из-за чего предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен (по данным метеостанций до 500 метров) и даже десятков метров.Сильные штормовые ветры в регионе сохранятся и в понедельник, а шлейф песка может добраться до отдельных районов Черноземья и Центральной России. Мощный воздушный поток в нижнем слое атмосферы на скорости 70–100 км/ч способен донести частицы песка даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, но уже с минимальной невидимой концентрацией в атмосфере. Кроме того, во вторник частично может накрыть пыльной бурей Донбасс, Запорожье и Херсонскую область. К среде ветер утихнет, уточнили в ФОБОС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, погода, песчаная буря, пыльная буря, ростовская область, волгоградская область, астраханская область, калмыкия, дагестан, волгоград, ростов-на-дону, астрахань, ставрополь, элиста
Юг России накрыли пыльные бури

Пыльные бури накрыли юг России

17:40 29.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПыльная буря
Пыльная буря - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Южные регионы России накрыла пыльная буря. Об этом сообщает центр погоды ФОБОС.
На юге России, в зоне противостояния циклона и антициклона, в полосе шириной 900 километров – от юга Черноземья до предгорий Кавказа – скорость ветра в порывах достигает 16–21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгоняется до штормовых 23–28 м/с, рассказали в центре ФОБОС.
Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли (частиц почвы, песчинок) в слое высотой несколько метров, из-за чего предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен (по данным метеостанций до 500 метров) и даже десятков метров.
"Зона пыльных бурь охватила собой Ростовскую, юг Волгоградской, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан. Пыльная буря наблюдалась и в таких региональных центрах как Волгоград (видимость 9 км), Ростов-на-Дону (видимость 2,8 км), Астрахань (видимость 2,6 км), Ставрополь (видимость 1,6 км), Элиста (видимость 800 м)", – перечислили в ФОБОС.
Сильные штормовые ветры в регионе сохранятся и в понедельник, а шлейф песка может добраться до отдельных районов Черноземья и Центральной России. Мощный воздушный поток в нижнем слое атмосферы на скорости 70–100 км/ч способен донести частицы песка даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, но уже с минимальной невидимой концентрацией в атмосфере. Кроме того, во вторник частично может накрыть пыльной бурей Донбасс, Запорожье и Херсонскую область. К среде ветер утихнет, уточнили в ФОБОС.
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НовостиПогодаПесчаная буряПыльная буряРостовская областьВолгоградская областьАстраханская областьКалмыкияДагестанВолгоградРостов-на-ДонуАстраханьСтавропольЭлиста
 
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