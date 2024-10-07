Рейтинг@Mail.ru
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241007/bolee-50-ulits-simferopolya-na-sutki--ostanutsya-bez-gaza--1140793150.html
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа
Жители более 50 улиц в Симферополе останутся без газа с 8:00 вторника 8 октября до 17:00 9 октября, причина – проведение работ на сетях. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T08:34
2024-10-07T08:34
крым
новости крыма
газоснабжение
газ
жкх крыма и севастополя
отключение газа в крыму
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132913565_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_2bcf5826d9e3dfb706a26ddf6dc03e83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Жители более 50 улиц в Симферополе останутся без газа с 8:00 вторника 8 октября до 17:00 9 октября, причина – проведение работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Подача газа в Симферополе будет ограничена по следующим адресам:Микрорайон Каменка: ул. Ташкентская, ул. У. Усеин–Заде, ул. Хатидже Чапчакчи, ул. Хыдырлез, ул. Чадырлар, пер. Сельский, пр. 1 Наратлы, пр. 2 Наратлы, пр. 3 Наратлы, пр. Сельский, туп. Бекира Ахметова, ул. Мемета Аппазова, ул. Наратлы, ул. Озимая, ул. Пахотная, ул. Самаркандская, ул. Сейдали Куртсеитова, ул. Сельская, ул. Абдуллы Дагджи, ул. Алиме Абденнановой, ул. Братьев Ивановых, ул. Грушевая, ул. Дестан, ул. Исляма Тамакчи, ул. Колосковая, ул. Мамеди Эмир Усеина, ул. Сейдамета Ислямова, пр. Победы, ул. Крымской весны.Микрорайон Хошкельды: ул. Аблякима Гафарова, ул. Аблякима Керимова, ул. Акъташ, ул. Амета Моллаева, ул. Арекет, ул. Асана Сулейманова, ул. Асие Аметовой, ул. Бекира Османова, ул. Бекира Умерова, ул. Бирлик, ул. Водоемная, ул. Достлукъ ул. Закира Мустафаева, ул. Иджерет, ул. Исмаила Булатова, ул. Койдешлер, ул. Космонавтов, ул. Лютфие Софу, ул. Мусы Мамута, ул. Наиле Велиевой, ул. Пшеничная, ул. Сеит-Османа Ислямова, ул. Сенокосная, ул. Умера Адаманова, ул. Умера Ипчи, ул. Эсмы Улановой, ул. Юсуфа ТаироваНа этот период отключения затронут и жителей садовых товариществ и кооперативов Каменского массива: "Строитель", "Пневматика, "Темп", "Коммунальник", "Нерудник", "Водник", "Радуга", "Мечта", "Таврида", "Сигнал", "Фотон", "Источник", "Связист", "Садко", "Медик", "Автотранспортник", "Монтажник-1".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблемуГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетЖители Крыма сэкономили 10 млн рублей на оплате ЖКХ после отмены комиссии
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132913565_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c335d93bebfaedeeeedf394e78ad07ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, газоснабжение, газ, жкх крыма и севастополя, отключение газа в крыму, симферополь
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа

В Симферополе на 50 улицах 8 октября отключат газ из-за ремонтных работ

08:34 07.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения
Запуск газоснабжения - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Жители более 50 улиц в Симферополе останутся без газа с 8:00 вторника 8 октября до 17:00 9 октября, причина – проведение работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".
Подача газа в Симферополе будет ограничена по следующим адресам:
Микрорайон Каменка: ул. Ташкентская, ул. У. Усеин–Заде, ул. Хатидже Чапчакчи, ул. Хыдырлез, ул. Чадырлар, пер. Сельский, пр. 1 Наратлы, пр. 2 Наратлы, пр. 3 Наратлы, пр. Сельский, туп. Бекира Ахметова, ул. Мемета Аппазова, ул. Наратлы, ул. Озимая, ул. Пахотная, ул. Самаркандская, ул. Сейдали Куртсеитова, ул. Сельская, ул. Абдуллы Дагджи, ул. Алиме Абденнановой, ул. Братьев Ивановых, ул. Грушевая, ул. Дестан, ул. Исляма Тамакчи, ул. Колосковая, ул. Мамеди Эмир Усеина, ул. Сейдамета Ислямова, пр. Победы, ул. Крымской весны.
Микрорайон Хошкельды: ул. Аблякима Гафарова, ул. Аблякима Керимова, ул. Акъташ, ул. Амета Моллаева, ул. Арекет, ул. Асана Сулейманова, ул. Асие Аметовой, ул. Бекира Османова, ул. Бекира Умерова, ул. Бирлик, ул. Водоемная, ул. Достлукъ ул. Закира Мустафаева, ул. Иджерет, ул. Исмаила Булатова, ул. Койдешлер, ул. Космонавтов, ул. Лютфие Софу, ул. Мусы Мамута, ул. Наиле Велиевой, ул. Пшеничная, ул. Сеит-Османа Ислямова, ул. Сенокосная, ул. Умера Адаманова, ул. Умера Ипчи, ул. Эсмы Улановой, ул. Юсуфа Таирова
На этот период отключения затронут и жителей садовых товариществ и кооперативов Каменского массива: "Строитель", "Пневматика, "Темп", "Коммунальник", "Нерудник", "Водник", "Радуга", "Мечта", "Таврида", "Сигнал", "Фотон", "Источник", "Связист", "Садко", "Медик", "Автотранспортник", "Монтажник-1".

"Пуск газа будет производиться до 17:00 9 октября при условии 100% доступа работников во все отключенные домовладения и квартиры для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность", – подчеркнули на предприятии.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему
Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет
Жители Крыма сэкономили 10 млн рублей на оплате ЖКХ после отмены комиссии
 
КрымНовости КрымаГазоснабжениеГазЖКХ Крыма и СевастополяОтключение газа в КрымуСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:45Что с топливом в Крыму после пожара на нефтебазе
11:39Из-за ЧП в Феодосии 8 человек находятся в пунктах размещения
11:29Киев готовит провокацию с химоружием против России
11:19В Севастополе иномарка сбила 5-летнего малыша на "зебре"
11:10Кабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионов
11:03Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных
10:47Киев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФ
10:35Украинские агенты получили сроки за диверсии на территории России
10:07Движение пригородных поездов под Феодосией остановлено
09:57Буря с дождями накрыла Крым
09:43Режим ЧС ввели в Феодосии - создана временная зона ограничения
09:34Феодосия частично осталась без света
09:29Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы
09:15Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе
09:04Взрывы гремят на Украине – в Киеве упал обломок ракеты
08:34Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа
08:11В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
08:09Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу
08:06Новые потери в водохранилищах Крыма: сколько осталось по итогам сентября
07:45В Феодосии эвакуируют людей из-за дыма от горящей нефтебазы
Лента новостейМолния