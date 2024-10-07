https://crimea.ria.ru/20241007/bolee-50-ulits-simferopolya-na-sutki--ostanutsya-bez-gaza--1140793150.html
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа
Жители более 50 улиц в Симферополе останутся без газа с 8:00 вторника 8 октября до 17:00 9 октября, причина – проведение работ на сетях. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T08:34
2024-10-07T08:34
2024-10-07T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Жители более 50 улиц в Симферополе останутся без газа с 8:00 вторника 8 октября до 17:00 9 октября, причина – проведение работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Подача газа в Симферополе будет ограничена по следующим адресам:Микрорайон Каменка: ул. Ташкентская, ул. У. Усеин–Заде, ул. Хатидже Чапчакчи, ул. Хыдырлез, ул. Чадырлар, пер. Сельский, пр. 1 Наратлы, пр. 2 Наратлы, пр. 3 Наратлы, пр. Сельский, туп. Бекира Ахметова, ул. Мемета Аппазова, ул. Наратлы, ул. Озимая, ул. Пахотная, ул. Самаркандская, ул. Сейдали Куртсеитова, ул. Сельская, ул. Абдуллы Дагджи, ул. Алиме Абденнановой, ул. Братьев Ивановых, ул. Грушевая, ул. Дестан, ул. Исляма Тамакчи, ул. Колосковая, ул. Мамеди Эмир Усеина, ул. Сейдамета Ислямова, пр. Победы, ул. Крымской весны.Микрорайон Хошкельды: ул. Аблякима Гафарова, ул. Аблякима Керимова, ул. Акъташ, ул. Амета Моллаева, ул. Арекет, ул. Асана Сулейманова, ул. Асие Аметовой, ул. Бекира Османова, ул. Бекира Умерова, ул. Бирлик, ул. Водоемная, ул. Достлукъ ул. Закира Мустафаева, ул. Иджерет, ул. Исмаила Булатова, ул. Койдешлер, ул. Космонавтов, ул. Лютфие Софу, ул. Мусы Мамута, ул. Наиле Велиевой, ул. Пшеничная, ул. Сеит-Османа Ислямова, ул. Сенокосная, ул. Умера Адаманова, ул. Умера Ипчи, ул. Эсмы Улановой, ул. Юсуфа ТаироваНа этот период отключения затронут и жителей садовых товариществ и кооперативов Каменского массива: "Строитель", "Пневматика, "Темп", "Коммунальник", "Нерудник", "Водник", "Радуга", "Мечта", "Таврида", "Сигнал", "Фотон", "Источник", "Связист", "Садко", "Медик", "Автотранспортник", "Монтажник-1".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблемуГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетЖители Крыма сэкономили 10 млн рублей на оплате ЖКХ после отмены комиссии
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, газоснабжение, газ, жкх крыма и севастополя, отключение газа в крыму, симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Жители более 50 улиц в Симферополе останутся без газа с 8:00 вторника 8 октября до 17:00 9 октября, причина – проведение работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".
Подача газа в Симферополе будет ограничена по следующим адресам:
Микрорайон Каменка: ул. Ташкентская, ул. У. Усеин–Заде, ул. Хатидже Чапчакчи, ул. Хыдырлез, ул. Чадырлар, пер. Сельский, пр. 1 Наратлы, пр. 2 Наратлы, пр. 3 Наратлы, пр. Сельский, туп. Бекира Ахметова, ул. Мемета Аппазова, ул. Наратлы, ул. Озимая, ул. Пахотная, ул. Самаркандская, ул. Сейдали Куртсеитова, ул. Сельская, ул. Абдуллы Дагджи, ул. Алиме Абденнановой, ул. Братьев Ивановых, ул. Грушевая, ул. Дестан, ул. Исляма Тамакчи, ул. Колосковая, ул. Мамеди Эмир Усеина, ул. Сейдамета Ислямова, пр. Победы, ул. Крымской весны.
Микрорайон Хошкельды: ул. Аблякима Гафарова, ул. Аблякима Керимова, ул. Акъташ, ул. Амета Моллаева, ул. Арекет, ул. Асана Сулейманова, ул. Асие Аметовой, ул. Бекира Османова, ул. Бекира Умерова, ул. Бирлик, ул. Водоемная, ул. Достлукъ ул. Закира Мустафаева, ул. Иджерет, ул. Исмаила Булатова, ул. Койдешлер, ул. Космонавтов, ул. Лютфие Софу, ул. Мусы Мамута, ул. Наиле Велиевой, ул. Пшеничная, ул. Сеит-Османа Ислямова, ул. Сенокосная, ул. Умера Адаманова, ул. Умера Ипчи, ул. Эсмы Улановой, ул. Юсуфа Таирова
На этот период отключения затронут и жителей садовых товариществ и кооперативов Каменского массива: "Строитель", "Пневматика, "Темп", "Коммунальник", "Нерудник", "Водник", "Радуга", "Мечта", "Таврида", "Сигнал", "Фотон", "Источник", "Связист", "Садко", "Медик", "Автотранспортник", "Монтажник-1".
"Пуск газа будет производиться до 17:00 9 октября при условии 100% доступа работников во все отключенные домовладения и квартиры для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность", – подчеркнули на предприятии.
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