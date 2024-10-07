Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу
Что известно о пожаре на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения и правоохранители. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
ЧП на нефтебазе
В понедельник рано утром стало известно о возгорании на нефтебазе.
"Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко", - говорится в сообщении советника главы Крыма Олега Крючкова.
Позже стало известно, что в связи с происшествием перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько - от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала.
Временно не работают маршруты № 2 и 4. С перевозчиком принимается решение о маршрутах объезда. Жителей и гостей города призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.
Эвакуация людей
Из-за задымления власти Феодосии приняли решение эвакуировать жителей с улиц, расположенных поблизости от нефтебазы.
"В связи с задымлением проводится эвакуация жителей близлежащих улиц. Людей размещают в сборном пункте, который расположен в помещениях школы №9", - сообщили в администрации.
При необходимости эвакуированным будет предложено переместиться в пункты временного размещения, добавили в администрации города.
Режим ЧС
Как сообщили в отделе по вопросам ГО и ЧС администрации города, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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