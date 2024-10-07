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Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу
Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу
В Феодосии продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения и правоохранители. Пострадавших, по... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T08:09
2024-10-07T08:09
пожар
пожар на нефтебазе в феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения и правоохранители. Пострадавших, по предварительной информации, нет. ЧП на нефтебазе В понедельник рано утром стало известно о возгорании на нефтебазе. Позже стало известно, что в связи с происшествием перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько - от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала. Временно не работают маршруты № 2 и 4. С перевозчиком принимается решение о маршрутах объезда. Жителей и гостей города призвали учитывать эту информацию при планировании поездок. Эвакуация людей Из-за задымления власти Феодосии приняли решение эвакуировать жителей с улиц, расположенных поблизости от нефтебазы. При необходимости эвакуированным будет предложено переместиться в пункты временного размещения, добавили в администрации города.Режим ЧСКак сообщили в отделе по вопросам ГО и ЧС администрации города, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу

Что известно о пожаре на нефтебазе в Феодосии

08:09 07.10.2024
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения и правоохранители. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

ЧП на нефтебазе

В понедельник рано утром стало известно о возгорании на нефтебазе.
"Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко", - говорится в сообщении советника главы Крыма Олега Крючкова.
Позже стало известно, что в связи с происшествием перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько - от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала.
Временно не работают маршруты № 2 и 4. С перевозчиком принимается решение о маршрутах объезда. Жителей и гостей города призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

Эвакуация людей

Из-за задымления власти Феодосии приняли решение эвакуировать жителей с улиц, расположенных поблизости от нефтебазы.
"В связи с задымлением проводится эвакуация жителей близлежащих улиц. Людей размещают в сборном пункте, который расположен в помещениях школы №9", - сообщили в администрации.
При необходимости эвакуированным будет предложено переместиться в пункты временного размещения, добавили в администрации города.

Режим ЧС

Как сообщили в отделе по вопросам ГО и ЧС администрации города, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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Заголовок открываемого материала
08:11В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
08:09Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу
08:06Новые потери в водохранилищах Крыма: сколько осталось по итогам сентября
07:45В Феодосии эвакуируют людей из-за дыма от горящей нефтебазы
07:37Над Крымом сбили 12 беспилотников
07:10Сколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе
06:50Движение на двух улицах Феодосии перекрыто из-за ЧП на нефтебазе
06:38Крымский экспорт: кому и что мы продаем
06:07Где в Севастополе не будет света в понедельник
05:40Пожар на Феодосийской нефтебазе - что известно
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