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Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу

Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу

В Феодосии продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения и правоохранители. Пострадавших, по... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T08:09

2024-10-07T08:09

2024-10-07T08:09

пожар

пожар на нефтебазе в феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения и правоохранители. Пострадавших, по предварительной информации, нет. ЧП на нефтебазе В понедельник рано утром стало известно о возгорании на нефтебазе. Позже стало известно, что в связи с происшествием перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько - от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала. Временно не работают маршруты № 2 и 4. С перевозчиком принимается решение о маршрутах объезда. Жителей и гостей города призвали учитывать эту информацию при планировании поездок. Эвакуация людей Из-за задымления власти Феодосии приняли решение эвакуировать жителей с улиц, расположенных поблизости от нефтебазы. При необходимости эвакуированным будет предложено переместиться в пункты временного размещения, добавили в администрации города.Режим ЧСКак сообщили в отделе по вопросам ГО и ЧС администрации города, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, пожар на нефтебазе в феодосии, происшествия, феодосия, новости крыма, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя