Крымский экспорт: кому и что мы продаем

Крымский экспорт: кому и что мы продаем - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Крымский экспорт: кому и что мы продаем

Интерес к крымской продукции иностранного покупателя растет, и сегодня предприниматели из Крыма активно осваивают не только рынки Азии и Востока, но и Латинской

Крым продает за рубеж свои вина, уникальную косметику и натуральные эфирные масла

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Интерес к крымской продукции иностранного покупателя растет, и сегодня предприниматели из Крыма активно осваивают не только рынки Азии и Востока, но и Латинской Америки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель Южного регионального Центра поддержки экспорта (Крым) Ксения Слуцкая.За рубеж Крым предлагает прежде всего свои вина, уникальную косметику и натуральные эфирные масла из лаванды, крымской розы и не только. Эта продукция презентует крымский бренд, который сложился, по сути, исторически, считает Слуцкая.А потому, несмотря на ряд внешних факторов, с которыми сталкиваются сегодня крымские производители в связи с западными санкциями, интерес иностранного покупателя к продукции из Крыма не то что не пропадает, а заметно растет, считает она.Основными покупателями продукции из Крыма на протяжении многих лет являются азиатские страны, рынок которых более адаптивен, но, как показывает динамика последних лет, нет преград крымскому экспорту, добавила эксперт."Страны СНГ, Китай, Ближний Восток, Северная Африка – это основные контрагенты. И сегодня достаточно активно наши предприниматели – в том числе самостоятельно, что заслуживает уважения, – осваивают рынки Латинской Америки. У нас очень смелые люди и предприимчивые. И если они хотят в Бразилию, значит, поедут и будут там продавать, и вряд ли их что-то остановит", – рассказала Слуцкая.Сегодня особенно ждут российскую продукцию в Китае, где Россия – бренд и тренд не первый год, сказала она. "И в конце 2024 года у нас состоится бизнес-миссия в Китай для наращивания взаимоотношений и товарооборота", – отметила специалист.Перспективным рынком для Крыма является и остальная Африка, а не только Северная, считает эксперт, но пока заходу туда крымских бизнесменов мешают проблемные моменты, связанные с финансовыми рисками, страховками и некоторыми другими нюансами, требующими новых решений.Помощь в продвижении товаров из Крыма на рынках – как российском, так и международном – призвана оказать национальная система сертификации "Сделано в России". В Крыму, по словам Слуцкой, такой сертификат получили уже две компании, работающие в совершенно разных сферах: косметики и стройматериалов.Кроме того, вскоре можно будет получить сертификат регионального бренда Made in Tavrida, который, как она считает, захотят себе многие предприниматели в Крыму."Сейчас это все утверждается и регистрируется. Я не уполномочена раскрывать секреты, но уверена, что это будет достойная дизайнерское решение, которое будет еще раз подчеркивать крымскую уникальность", – сказала эксперт.По такому же принципу, как и федеральный сертификат, Made in Tavrida смогут получить те предприятия, которые отвечают требованиям и достойны стать "лицом Крыма". В свою очередь, региональный бренд поможет местным компаниями повысить узнаваемость своей продукции, а потребителю в России и за рубежом без труда найти крымское в разнообразии товаров, считает Слуцкая.То, что из-за ограничений сегодня приходится искать аналоги формулировки "Сделано в Крыму", она считает непринципиальным с точки зрения блага для Крыма.И отметила, что бред Made in Tavrida специалисты расценивают это как очень хороший механизм продвижения и комплексный подход, чтобы крымские товары стали более узнаваемы.При этом Слуцкая подчеркнула, что даже сегодня иностранные контрагенты, несмотря на юридические и логистические проволочки, отлично понимают, какую продукцию приобретают и откуда, потому что сами ее заказывают. "Они прекрасно знают, что покупают именно крымские товары, хотят это и делают", – подытожила эксперт.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта поручил правительству подготовить план действий по продвижению российских брендов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспортные планы: крымские производители везут вино в КитайРяд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссииКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт

