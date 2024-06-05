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Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии
Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии
Ряд субъектов РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразили желание открыть в Крыму свои бизнес-миссии с целью обмена опытом и РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T21:56
2024-06-05T21:56
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ряд субъектов РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразили желание открыть в Крыму свои бизнес-миссии с целью обмена опытом и технологиями в ряде сфер, в первую очередь медицинской реабилитации. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала зампредседателя правительства республики – министр финансов РК Ирина Кивико.Вице-премьер Крыма отметила, что медицинская реабилитация сегодня является очень востребованной и пользуется большим спросом, но эта отрасль пока недостаточно развита в России. Кивико уточнила, что интерес к Крыму в этой сфере проявили, в частности, Ленинградская область, Башкортостан, Удмуртия и другие регионы.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублейНазваны сроки презентации новой программы развития экономики Крыма
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Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии

Ряд регионов России на ПМЭФ высказали желание открыть в Крыму свои бизнес-миссии – Кивико

21:56 05.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБизнесмен
Бизнесмен - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ряд субъектов РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразили желание открыть в Крыму свои бизнес-миссии с целью обмена опытом и технологиями в ряде сфер, в первую очередь медицинской реабилитации. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала зампредседателя правительства республики – министр финансов РК Ирина Кивико.

"В первый день ПМЭФ некоторые регионы проявили большой интерес к межрегиональному сотрудничеству с Крымом. К нам обращаются субъекты, которые хотят у нас открывать бизнес-миссии, для того чтобы внедрять новые технологии, которые уже есть в других субъектах, наладить обмен опытом между нашими бизнесменами и взаимовыгодно сотрудничать. Интересуют их, в первую очередь, наши технологии медицинской реабилитации, также они хотят предложить и свои", – сказала Кивико.

Вице-премьер Крыма отметила, что медицинская реабилитация сегодня является очень востребованной и пользуется большим спросом, но эта отрасль пока недостаточно развита в России. Кивико уточнила, что интерес к Крыму в этой сфере проявили, в частности, Ленинградская область, Башкортостан, Удмуртия и другие регионы.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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