https://crimea.ria.ru/20240605/ryad-regionov-rossii-zakhoteli-otkryt-v-krymu-svoi-biznes-missii-1137887833.html

Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии

Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии

Ряд субъектов РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразили желание открыть в Крыму свои бизнес-миссии с целью обмена опытом и РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T21:56

2024-06-05T21:56

2024-06-05T21:56

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ряд субъектов РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразили желание открыть в Крыму свои бизнес-миссии с целью обмена опытом и технологиями в ряде сфер, в первую очередь медицинской реабилитации. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала зампредседателя правительства республики – министр финансов РК Ирина Кивико.Вице-премьер Крыма отметила, что медицинская реабилитация сегодня является очень востребованной и пользуется большим спросом, но эта отрасль пока недостаточно развита в России. Кивико уточнила, что интерес к Крыму в этой сфере проявили, в частности, Ленинградская область, Башкортостан, Удмуртия и другие регионы.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублейНазваны сроки презентации новой программы развития экономики Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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