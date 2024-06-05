https://crimea.ria.ru/20240605/ryad-regionov-rossii-zakhoteli-otkryt-v-krymu-svoi-biznes-missii-1137887833.html
Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии
Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии
Ряд субъектов РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразили желание открыть в Крыму свои бизнес-миссии с целью обмена опытом и РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T21:56
2024-06-05T21:56
2024-06-05T21:56
пмэф
эксклюзивы риа новости крым
новости
новости крыма
крым
бизнес
крымский бизнес
ирина кивико
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/76/1118307693_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_db3ac9060101ee2719bed02348251870.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ряд субъектов РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразили желание открыть в Крыму свои бизнес-миссии с целью обмена опытом и технологиями в ряде сфер, в первую очередь медицинской реабилитации. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала зампредседателя правительства республики – министр финансов РК Ирина Кивико.Вице-премьер Крыма отметила, что медицинская реабилитация сегодня является очень востребованной и пользуется большим спросом, но эта отрасль пока недостаточно развита в России. Кивико уточнила, что интерес к Крыму в этой сфере проявили, в частности, Ленинградская область, Башкортостан, Удмуртия и другие регионы.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублейНазваны сроки презентации новой программы развития экономики Крыма
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/76/1118307693_87:0:1527:1080_1920x0_80_0_0_a59f6176ffc47689923f01755226a9ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф, новости, новости крыма, крым, бизнес, крымский бизнес, ирина кивико
Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии
Ряд регионов России на ПМЭФ высказали желание открыть в Крыму свои бизнес-миссии – Кивико
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Ряд субъектов РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразили желание открыть в Крыму свои бизнес-миссии с целью обмена опытом и технологиями в ряде сфер, в первую очередь медицинской реабилитации. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказала зампредседателя правительства республики – министр финансов РК Ирина Кивико.
"В первый день ПМЭФ некоторые регионы проявили большой интерес к межрегиональному сотрудничеству с Крымом. К нам обращаются субъекты, которые хотят у нас открывать бизнес-миссии, для того чтобы внедрять новые технологии, которые уже есть в других субъектах, наладить обмен опытом между нашими бизнесменами и взаимовыгодно сотрудничать. Интересуют их, в первую очередь, наши технологии медицинской реабилитации, также они хотят предложить и свои", – сказала Кивико.
Вице-премьер Крыма отметила, что медицинская реабилитация сегодня является очень востребованной и пользуется большим спросом, но эта отрасль пока недостаточно развита в России. Кивико уточнила, что интерес к Крыму в этой сфере проявили, в частности, Ленинградская область, Башкортостан, Удмуртия и другие регионы.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
Читайте также на РИА Новости Крым: