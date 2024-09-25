https://crimea.ria.ru/20240925/putin-poruchil-podgotovit-plan-po-prodvizheniyu-rossiyskikh-brendov-1140613430.html
Путин поручил подготовить план по продвижению российских брендов
Путин поручил подготовить план по продвижению российских брендов - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Путин поручил подготовить план по продвижению российских брендов
Президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта поручил правительству подготовить план действий... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T16:16
2024-09-25T16:16
2024-09-25T16:16
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта поручил правительству подготовить план действий по продвижению российских брендов.Президент отметил, что готовые, в том числе высокотехнологичные российские товары, известны в мире, как правило, в узких сегментах. При этом, по его словам, российские предприятия готовы производить большую линейку качественной, конкурентноспособной, экологической продукции.Глава государства также напомнил, что у российского экспортного центра есть специальная программа "Сделано в России", которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов. Путин обратил внимание на необходимость масштабировать эту практику, расширять ее охват и поручил правительству и Российскому экспортном центру подготовить план совместных действий на этот счет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендомРоссия экспортирует 10% произведенных винРоссийская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин
https://crimea.ria.ru/20240925/putin-vklad-briks-v-mirovuyu-ekonomiku-prevyshaet-dolyu-bolshoy-semerki-1140612461.html
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визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, россия, в мире, экономика, экспорт, госсовет рф, новости
Путин поручил подготовить план по продвижению российских брендов
Владимир Путин заявил о необходимости более широкого продвижения российских брендов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта поручил правительству подготовить план действий по продвижению российских брендов.
Президент отметил, что готовые, в том числе высокотехнологичные российские товары, известны в мире, как правило, в узких сегментах. При этом, по его словам, российские предприятия готовы производить большую линейку качественной, конкурентноспособной, экологической продукции.
"Важно также ответственно и профессионально ее продвигать, чтобы о ней знало как можно больше потенциальных покупателей. Действовать нужно очно и дистанционно, и на земле, через цифровые каналы и торговые платформы", - подчеркнул президент.
Глава государства также напомнил, что у российского экспортного центра есть специальная программа "Сделано в России", которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов. Путин обратил внимание на необходимость масштабировать эту практику, расширять ее охват и поручил правительству и Российскому экспортном центру подготовить план совместных действий на этот счет.
"Российские товары, в первую очень промышленные с высокой добавленной стоимостью, должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей", - заявил президент.
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