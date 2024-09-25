https://crimea.ria.ru/20240925/putin-poruchil-podgotovit-plan-po-prodvizheniyu-rossiyskikh-brendov-1140613430.html

Путин поручил подготовить план по продвижению российских брендов

Путин поручил подготовить план по продвижению российских брендов - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Путин поручил подготовить план по продвижению российских брендов

Президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта поручил правительству подготовить план действий... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T16:16

2024-09-25T16:16

2024-09-25T16:16

визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта поручил правительству подготовить план действий по продвижению российских брендов.Президент отметил, что готовые, в том числе высокотехнологичные российские товары, известны в мире, как правило, в узких сегментах. При этом, по его словам, российские предприятия готовы производить большую линейку качественной, конкурентноспособной, экологической продукции.Глава государства также напомнил, что у российского экспортного центра есть специальная программа "Сделано в России", которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов. Путин обратил внимание на необходимость масштабировать эту практику, расширять ее охват и поручил правительству и Российскому экспортном центру подготовить план совместных действий на этот счет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендомРоссия экспортирует 10% произведенных винРоссийская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин

https://crimea.ria.ru/20240925/putin-vklad-briks-v-mirovuyu-ekonomiku-prevyshaet-dolyu-bolshoy-semerki-1140612461.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, россия, в мире, экономика, экспорт, госсовет рф, новости