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Россия экспортирует 10% произведенных вин

Россия экспортирует 10% произведенных вин - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Россия экспортирует 10% произведенных вин

Одним из приоритетных экспортных направлений для российского вина является Китайская Народная Республика. Такие данные привела заместитель руководителя... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T11:39

2024-08-26T11:39

2024-08-26T11:39

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ЯЛТА, 26 авг - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Одним из приоритетных экспортных направлений для российского вина является Китайская Народная Республика. Такие данные привела заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым."Российский экспортный центр активно поддерживает это направление, и в двух городах (Китая – ред.) открыты павильоны, где представлена российская продукция. Что касается объемов экспорта, то они на сегодня очень незначительные, однако Российский экспортный центр предоставляет возможность для всех вин, включенных в "Винный гид России", получить знак экспортера "сделано в России", таким образом, продвигаться в павильонах экспорта", - отметила она.Как сказала заместитель Роскачества, несмотря на то, что Российская Федерация занимает шестое место в мире по производственным площадям винограда и, соответственно, имеет значительный экспортный потенциал, экспортируется совсем небольшая часть вин России."На сегодняшний день, к сожалению, он составляют менее 10% от объема производства всего виноделия Российской Федерации, что, конечно, является недостаточным", - подчеркнула эксперт.Но прежде всего, сказала Саратцева, Россия экспортирует вина собственного производства в страны ближнего зарубежья и дружественные страны:Ранее в Роскачестве отметили, что, по данным организации, крымская виноградарско-винодельческая зона занимает третье место в России по площади виноградников. При этом Крымский полуостров лидирует среди виноградарско-винодельческих зон в России по темпам прироста виноградных насаждений, а посадки винограда отличаются высоким качеством сортового состава."Винный гид России" – ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Ассоциацией виноградарей и виноделов России. Исследование является ежегодным и охватывает все ведущие винодельческие регионы страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Белое и крепленое вино в этом году могут подорожать Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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