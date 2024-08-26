Рейтинг@Mail.ru
Россия экспортирует 10% произведенных вин - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240826/rossiya-eksportiruet-10-proizvedennykh-vin-1139872586.html
Россия экспортирует 10% произведенных вин
Россия экспортирует 10% произведенных вин - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Россия экспортирует 10% произведенных вин
Одним из приоритетных экспортных направлений для российского вина является Китайская Народная Республика. Такие данные привела заместитель руководителя... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T11:39
2024-08-26T11:39
эксклюзивы риа новости крым
виноделие в крыму
виноделие
экспорт
экономика
россия
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139872470_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e813132a0afe2d21b28eca1428d7fb91.jpg.webp
ЯЛТА, 26 авг - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Одним из приоритетных экспортных направлений для российского вина является Китайская Народная Республика. Такие данные привела заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым."Российский экспортный центр активно поддерживает это направление, и в двух городах (Китая – ред.) открыты павильоны, где представлена российская продукция. Что касается объемов экспорта, то они на сегодня очень незначительные, однако Российский экспортный центр предоставляет возможность для всех вин, включенных в "Винный гид России", получить знак экспортера "сделано в России", таким образом, продвигаться в павильонах экспорта", - отметила она.Как сказала заместитель Роскачества, несмотря на то, что Российская Федерация занимает шестое место в мире по производственным площадям винограда и, соответственно, имеет значительный экспортный потенциал, экспортируется совсем небольшая часть вин России."На сегодняшний день, к сожалению, он составляют менее 10% от объема производства всего виноделия Российской Федерации, что, конечно, является недостаточным", - подчеркнула эксперт.Но прежде всего, сказала Саратцева, Россия экспортирует вина собственного производства в страны ближнего зарубежья и дружественные страны:Ранее в Роскачестве отметили, что, по данным организации, крымская виноградарско-винодельческая зона занимает третье место в России по площади виноградников. При этом Крымский полуостров лидирует среди виноградарско-винодельческих зон в России по темпам прироста виноградных насаждений, а посадки винограда отличаются высоким качеством сортового состава."Винный гид России" – ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Ассоциацией виноградарей и виноделов России. Исследование является ежегодным и охватывает все ведущие винодельческие регионы страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Белое и крепленое вино в этом году могут подорожать Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд - Аксенов
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139872470_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6fbf880dd57b4ffff703ce414ffa4d4f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виноделие в крыму, виноделие, экспорт, экономика, россия, крым, новости крыма, видео
Россия экспортирует 10% произведенных вин

Россия занимает шестое место в мире по производственным площадям винограда

11:39 26.08.2024
 
Читать в
ЯЛТА, 26 авг - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Одним из приоритетных экспортных направлений для российского вина является Китайская Народная Республика. Такие данные привела заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
"Российский экспортный центр активно поддерживает это направление, и в двух городах (Китая – ред.) открыты павильоны, где представлена российская продукция. Что касается объемов экспорта, то они на сегодня очень незначительные, однако Российский экспортный центр предоставляет возможность для всех вин, включенных в "Винный гид России", получить знак экспортера "сделано в России", таким образом, продвигаться в павильонах экспорта", - отметила она.
Как сказала заместитель Роскачества, несмотря на то, что Российская Федерация занимает шестое место в мире по производственным площадям винограда и, соответственно, имеет значительный экспортный потенциал, экспортируется совсем небольшая часть вин России.
"На сегодняшний день, к сожалению, он составляют менее 10% от объема производства всего виноделия Российской Федерации, что, конечно, является недостаточным", - подчеркнула эксперт.
Но прежде всего, сказала Саратцева, Россия экспортирует вина собственного производства в страны ближнего зарубежья и дружественные страны:
"Это страны БРИКС. Ну и, конечно, наши ближайшие соседи, партнеры по Евразийскому экономическому сообществу и странам СНГ".
Ранее в Роскачестве отметили, что, по данным организации, крымская виноградарско-винодельческая зона занимает третье место в России по площади виноградников. При этом Крымский полуостров лидирует среди виноградарско-винодельческих зон в России по темпам прироста виноградных насаждений, а посадки винограда отличаются высоким качеством сортового состава.
"Винный гид России" – ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Ассоциацией виноградарей и виноделов России. Исследование является ежегодным и охватывает все ведущие винодельческие регионы страны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Белое и крепленое вино в этом году могут подорожать
Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – эксперты
За 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд - Аксенов
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВиноделие в КрымуВиноделиеЭкспортЭкономикаРоссияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин
12:05ВС России нанесли массированный удар по критическим объектам на Украине
11:44Пляжи Ялты закрыли для купания
11:40Шебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человека
11:39Россия экспортирует 10% произведенных вин
11:32Как тушат масштабный пожар под Феодосией
11:17За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек
11:02Подделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в Госсовет
10:55Крым и Запорожская область разработают совместные программы отдыха
10:45ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
10:38Двое детей пострадали в ДТП у Крымского моста
10:20На Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда
10:03ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома
09:39В Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию
09:33На Украине вводят экстренные отключения света
09:18Крымский мост сейчас: выросла очередь с обеих сторон
09:04В Крыму без света остались поселки в Ялте и Ленинском районе
08:44Взрывы гремят по всей Украине
08:32Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
08:12В России ищут антитела от вирусов-мутантов
Лента новостейМолния