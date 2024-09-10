https://crimea.ria.ru/20240910/tovary-iz-kryma-budut-prodavat-za-granitsey-pod-brendom-made-in-tavrida-1140262076.html
Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендом
Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендом - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендом
Региональные предприятия, которые сертифицируют свою продукцию брендом "Сделано в Крыму", вероятно, будут выходить на международные рынки под знаком "Made in... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T17:43
2024-09-10T17:43
2024-09-10T17:47
ирина кивико
экономика
крым
торговля
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Региональные предприятия, которые сертифицируют свою продукцию брендом "Сделано в Крыму", вероятно, будут выходить на международные рынки под знаком "Made in Tavrida" ("Сделано в Тавриде" - англ.). Об этом в ходе пленарного заседания регионального этапа конкурса "Экспортер года" сказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.По словам Ирины Кивико, присвоение регионального бренда в республике стартует уже через несколько недель, этой осенью. Для тех из производителей, кто сертифицирует свои товары, предусмотрены меры поддержки."Мы как правительство заинтересованы в развитии продаж малого, среднего и крупного бизнеса - тех, кто сертифицирует свою продукцию. Для нашего регионального бренда будут меры поддержки в виде пониженных ставок, будут снижены платежи по гарантиям, по лизингу. Для того, чтобы Крым узнавали, проще продвигать бренд, а не название какой-то отдельной компании", - сказала министр финансов Крыма.Она отметила, что в правительстве считают, что экспортных успехов может добиться косметика, произведенная в Крыму, а так же ювелирные изделия и текстиль."Нам хотелось бы увеличить объемы производства и завоевывать рынки", - подчеркнула Кивико.В свою очередь заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Ольга Коновалова отметила, что правительством РФ поставлена задача в 2024 году нарастить российский экспорт на две трети по сравнению с 2023 годом.Она напомнила, что в России для предприятий-экспортеров существует бренд "Сделано в России, им уже отмечены более 7 тысяч товаров, изготовленные четырьмя сотнями предприятий. В Крыму, добавила Ирина Кивико, таких брендированных предприятия два – косметический комбинат и фирма по изготовлению фанеры разного назначения."Когда ты участвуешь в "Сделано в России", ты получаешь все федеральные меры поддержки", - рекомендовала крымскому бизнесу министр финансов республики Крым участвовать в федеральных инициативах.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия экспортирует 10% произведенных винЭкспортные планы: крымские производители везут вино в КитайРяд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии
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ирина кивико, экономика, крым, торговля, новости крыма
Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендом
Товары из Крыма будут продавать за границей под брендом Made in Tavrida
17:43 10.09.2024 (обновлено: 17:47 10.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Региональные предприятия, которые сертифицируют свою продукцию брендом "Сделано в Крыму", вероятно, будут выходить на международные рынки под знаком "Made in Tavrida" ("Сделано в Тавриде" - англ.). Об этом в ходе пленарного заседания регионального этапа конкурса "Экспортер года" сказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
"Добровольная сертификация будет помогать дальнейшему продвижению продукции. "Made in Tavrida" - это для зарубежных рынков, чтобы было проще продвигать. Это дискуссионный вопрос, он еще обсуждается с деловым сообществом", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
По словам Ирины Кивико, присвоение регионального бренда в республике стартует уже через несколько недель, этой осенью. Для тех из производителей, кто сертифицирует свои товары, предусмотрены меры поддержки.
"Мы как правительство заинтересованы в развитии продаж малого, среднего и крупного бизнеса - тех, кто сертифицирует свою продукцию. Для нашего регионального бренда будут меры поддержки в виде пониженных ставок, будут снижены платежи по гарантиям, по лизингу. Для того, чтобы Крым узнавали, проще продвигать бренд, а не название какой-то отдельной компании", - сказала министр финансов Крыма.
Она отметила, что в правительстве считают, что экспортных успехов может добиться косметика, произведенная в Крыму, а так же ювелирные изделия и текстиль.
"Нам хотелось бы увеличить объемы производства и завоевывать рынки", - подчеркнула Кивико.
В свою очередь заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Ольга Коновалова отметила, что правительством РФ поставлена задача в 2024 году нарастить российский экспорт на две трети по сравнению с 2023 годом.
Она напомнила, что в России для предприятий-экспортеров существует бренд "Сделано в России, им уже отмечены более 7 тысяч товаров, изготовленные четырьмя сотнями предприятий. В Крыму, добавила Ирина Кивико, таких брендированных предприятия два – косметический комбинат и фирма по изготовлению фанеры разного назначения.
"Когда ты участвуешь в "Сделано в России", ты получаешь все федеральные меры поддержки", - рекомендовала крымскому бизнесу министр финансов республики Крым участвовать в федеральных инициативах.
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