https://crimea.ria.ru/20240910/tovary-iz-kryma-budut-prodavat-za-granitsey-pod-brendom-made-in-tavrida-1140262076.html

Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендом

Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендом - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендом

Региональные предприятия, которые сертифицируют свою продукцию брендом "Сделано в Крыму", вероятно, будут выходить на международные рынки под знаком "Made in... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T17:43

2024-09-10T17:43

2024-09-10T17:47

ирина кивико

экономика

крым

торговля

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1d/1119739508_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_974f0bd597c93486d909f86d09314868.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Региональные предприятия, которые сертифицируют свою продукцию брендом "Сделано в Крыму", вероятно, будут выходить на международные рынки под знаком "Made in Tavrida" ("Сделано в Тавриде" - англ.). Об этом в ходе пленарного заседания регионального этапа конкурса "Экспортер года" сказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.По словам Ирины Кивико, присвоение регионального бренда в республике стартует уже через несколько недель, этой осенью. Для тех из производителей, кто сертифицирует свои товары, предусмотрены меры поддержки."Мы как правительство заинтересованы в развитии продаж малого, среднего и крупного бизнеса - тех, кто сертифицирует свою продукцию. Для нашего регионального бренда будут меры поддержки в виде пониженных ставок, будут снижены платежи по гарантиям, по лизингу. Для того, чтобы Крым узнавали, проще продвигать бренд, а не название какой-то отдельной компании", - сказала министр финансов Крыма.Она отметила, что в правительстве считают, что экспортных успехов может добиться косметика, произведенная в Крыму, а так же ювелирные изделия и текстиль."Нам хотелось бы увеличить объемы производства и завоевывать рынки", - подчеркнула Кивико.В свою очередь заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Ольга Коновалова отметила, что правительством РФ поставлена задача в 2024 году нарастить российский экспорт на две трети по сравнению с 2023 годом.Она напомнила, что в России для предприятий-экспортеров существует бренд "Сделано в России, им уже отмечены более 7 тысяч товаров, изготовленные четырьмя сотнями предприятий. В Крыму, добавила Ирина Кивико, таких брендированных предприятия два – косметический комбинат и фирма по изготовлению фанеры разного назначения."Когда ты участвуешь в "Сделано в России", ты получаешь все федеральные меры поддержки", - рекомендовала крымскому бизнесу министр финансов республики Крым участвовать в федеральных инициативах.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия экспортирует 10% произведенных винЭкспортные планы: крымские производители везут вино в КитайРяд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина кивико, экономика, крым, торговля, новости крыма