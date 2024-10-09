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Выброс плазмы на Солнце – на Землю обрушится новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Выброс плазмы на Солнце – на Землю обрушится новая магнитная буря
Выброс плазмы на Солнце – на Землю обрушится новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Выброс плазмы на Солнце – на Землю обрушится новая магнитная буря
На Землю снова надвигается мощная магнитная буря после сильного выброса плазмы на Солнце. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T11:12
2024-10-09T11:12
солнце
вспышки на солнце
магнитные бури
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На Землю снова надвигается мощная магнитная буря после сильного выброса плазмы на Солнце. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, вещество достигнет Земли в ночь с 11 на 12 октября – в это время на Землю обрушится очередная магнитная буря. Отмечается также, что взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца, которое появилось около 10 дней назад. Хотя новый взрыв не стал рекордным по мощности, специалисты ожидают супер-вспышек в будущем.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатория солнечной астрономии беждены, что влияние магнитных бурь на человека не велико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриНаиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждать
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солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, космос, земля, новости
Выброс плазмы на Солнце – на Землю обрушится новая магнитная буря

На Солнце зарегистрирован сильный выброс плазмы – ученые

11:12 09.10.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На Землю снова надвигается мощная магнитная буря после сильного выброса плазмы на Солнце. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Снова был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причем на этот раз его конфигурация исключает возможность "промахнуться" мимо Земли. Плазма выброшена точно по линии Солнце-Земля, а главное геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов", - сказано в сообщении.
По данным ученых, вещество достигнет Земли в ночь с 11 на 12 октября – в это время на Землю обрушится очередная магнитная буря.
Отмечается также, что взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца, которое появилось около 10 дней назад. Хотя новый взрыв не стал рекордным по мощности, специалисты ожидают супер-вспышек в будущем.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатория солнечной астрономии беждены, что влияние магнитных бурь на человека не велико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.
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СолнцеВспышки на СолнцеМагнитные бурикосмосЗемляНовости
 
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