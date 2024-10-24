https://crimea.ria.ru/20241024/magnitnye-buri---kogda-zhdat-sleduyuschego-kosmicheskogo-udara-1141305921.html

Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара

Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара

Очередная магнитная буря произойдет на Земле в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T06:52

2024-10-24T06:52

2024-10-24T06:52

магнитные бури

космос

вспышки на солнце

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря произойдет на Земле в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Следующие космические возмущения могут произойти 11, 12, 15 и 18 ноября. На данный момент прогнозируется, что сила их не превысит минимального уровня G1.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, новости, здоровье, стихия