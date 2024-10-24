Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара
Магнитная буря произойдет на Земле 25 октября
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря произойдет на Земле в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По прогнозам ученых, геомагнитный удар не превысит ровня G1, то есть самого слабого в классификации, и продлится недолго - примерно с 6 до 10 утра. Далее в течение дня магнитосфера будет спокойной.
Следующие космические возмущения могут произойти 11, 12, 15 и 18 ноября. На данный момент прогнозируется, что сила их не превысит минимального уровня G1.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
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