Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241024/magnitnye-buri---kogda-zhdat-sleduyuschego-kosmicheskogo-udara-1141305921.html
Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара
Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара
Очередная магнитная буря произойдет на Земле в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T06:52
2024-10-24T06:52
магнитные бури
космос
вспышки на солнце
солнце
новости
здоровье
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_843a45295440f2f486dfaa2bae218fb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря произойдет на Земле в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Следующие космические возмущения могут произойти 11, 12, 15 и 18 ноября. На данный момент прогнозируется, что сила их не превысит минимального уровня G1.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:0:552:413_1920x0_80_0_0_09fd57891f1c64905685128c9b80dff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, новости, здоровье, стихия
Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара

Магнитная буря произойдет на Земле 25 октября

06:52 24.10.2024
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря произойдет на Земле в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По прогнозам ученых, геомагнитный удар не превысит ровня G1, то есть самого слабого в классификации, и продлится недолго - примерно с 6 до 10 утра. Далее в течение дня магнитосфера будет спокойной.
Следующие космические возмущения могут произойти 11, 12, 15 и 18 ноября. На данный момент прогнозируется, что сила их не превысит минимального уровня G1.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
 
Магнитные бурикосмосВспышки на СолнцеСолнцеНовостиЗдоровьеСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41Выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт – эксперт
07:21Три беспилотника сбиты над Черным морем
07:17В Крыму новая тенденция на рынке труда
06:52Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара
06:29Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров
06:05Симферополь хотят сделать центром транзитного туризма в Крыму
01:35На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
01:35Атака на Севастополь – ракета уничтожена над акваторией моря
01:24В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
01:22На Крымском мосту срочно остановлено движение
01:21В Севастополе работает ПВО
00:01В четверг в Крыму будет солнечно и жарко
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
23:50Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона
23:00Главные новости Крыма: 23 октября
22:44Путин оценил важность присоединение Эфиопии к БРИКС
22:20Главное за день: 23 октября
21:56Кризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать
21:33Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти
21:19Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
Лента новостейМолния