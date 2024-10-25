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Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области
Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области
Два мирных жителя ранены при обстреле поселка Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T12:55
2024-10-25T13:01
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при обстреле поселка Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Также, по данным губернатора, в поселке повреждены окна, кровли, заборы и надворные постройки в четырех жилых домах. Осколками посечен легковой автомобиль. Оперативные службы работают на местах.Вечером в среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель. Во вторник жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Также во вторник мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве мины "колокольчик" ранен житель ШебекиноДрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской областиДрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, новости, вячеслав гладков
Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области

Двое мирных жителей Белгородской области ранены при обстреле со стороны ВСУ - Гладков

12:55 25.10.2024 (обновлено: 13:01 25.10.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМирные жители ранены в Белгородской области из-за атаки дронов
Мирные жители ранены в Белгородской области из-за атаки дронов
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при обстреле поселка Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также, по данным губернатора, в поселке повреждены окна, кровли, заборы и надворные постройки в четырех жилых домах. Осколками посечен легковой автомобиль. Оперативные службы работают на местах.
Вечером в среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель. Во вторник жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Также во вторник мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУНовостиВячеслав Гладков
 
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