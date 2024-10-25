https://crimea.ria.ru/20241025/dva-cheloveka-raneny-pri-obstrele-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1141339351.html

Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области

Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области

Два мирных жителя ранены при обстреле поселка Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T12:55

2024-10-25T12:55

2024-10-25T13:01

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

новости

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139506469_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c857e9300b541ea58f74ad79cce92b26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при обстреле поселка Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Также, по данным губернатора, в поселке повреждены окна, кровли, заборы и надворные постройки в четырех жилых домах. Осколками посечен легковой автомобиль. Оперативные службы работают на местах.Вечером в среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель. Во вторник жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Также во вторник мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве мины "колокольчик" ранен житель ШебекиноДрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской областиДрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, новости, вячеслав гладков