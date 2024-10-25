Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области
Двое мирных жителей Белгородской области ранены при обстреле со стороны ВСУ - Гладков
12:55 25.10.2024 (обновлено: 13:01 25.10.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМирные жители ранены в Белгородской области из-за атаки дронов
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при обстреле поселка Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также, по данным губернатора, в поселке повреждены окна, кровли, заборы и надворные постройки в четырех жилых домах. Осколками посечен легковой автомобиль. Оперативные службы работают на местах.
Вечером в среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель. Во вторник жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Также во вторник мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль.
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