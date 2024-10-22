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FPV-дрон атаковал гражданское авто под Белгородом - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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FPV-дрон атаковал гражданское авто под Белгородом - ранен мужчина
FPV-дрон атаковал гражданское авто под Белгородом - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 22.10.2024
FPV-дрон атаковал гражданское авто под Белгородом - ранен мужчина
Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T10:57
2024-10-22T11:59
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, пострадавший самостоятельно обратился в больницу с подозрением на перелом предплечья, осколочными ранениями рук и ног, мужчина госпитализирован. Сейчас на месте продолжают работу оперативные службы.Накануне украинский FPV-дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской областиПрилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятероПри взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
FPV-дрон атаковал гражданское авто под Белгородом - ранен мужчина

Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области - Гладков

10:57 22.10.2024 (обновлено: 11:59 22.10.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"На участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, пострадавший самостоятельно обратился в больницу с подозрением на перелом предплечья, осколочными ранениями рук и ног, мужчина госпитализирован. Сейчас на месте продолжают работу оперативные службы.
Накануне украинский FPV-дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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