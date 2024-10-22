https://crimea.ria.ru/20241022/fpv-dron-atakoval-grazhdanskoe-avto-pod-belgorodom---ranen-muzhchina-1141256082.html

FPV-дрон атаковал гражданское авто под Белгородом - ранен мужчина

FPV-дрон атаковал гражданское авто под Белгородом - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 22.10.2024

FPV-дрон атаковал гражданское авто под Белгородом - ранен мужчина

Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T10:57

2024-10-22T10:57

2024-10-22T11:59

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, пострадавший самостоятельно обратился в больницу с подозрением на перелом предплечья, осколочными ранениями рук и ног, мужчина госпитализирован. Сейчас на месте продолжают работу оперативные службы.Накануне украинский FPV-дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской областиПрилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятероПри взрыве мины "колокольчик" ранен житель Шебекино

белгородская область

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2024

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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия