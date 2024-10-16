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Прилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятеро

Прилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятеро - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Прилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятеро

Пять мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T17:16

2024-10-16T17:16

2024-10-16T17:18

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

белгородская область

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, прилеты зафиксированы в Шебекино и селе Новая Таволжанка.В городе трое мирных жителей получили множественные осколочные ранения при обстреле. Женщина и двое мужчин в состоянии средней степени тяжести доставлены в белгородскую больницу. В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда ранены два жителя. В Шебекино выбиты окна, повреждены осколками крыши и фасад 13 многоэтажек, а также в частном доме, административном здании и помещении Почты России, а также в трех коммерческих объектах. В двух многоквартирных домах перебита газовая труба. Посечены 39 машин.В Новой Таволжанке в пяти частных домах и здании производственного предприятия выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждены четыре автомобиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве мины "колокольчик" ранен житель ШебекиноЧетверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под БелгородомВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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