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Прилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятеро
Прилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятеро - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Прилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятеро
Пять мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T17:16
2024-10-16T17:16
2024-10-16T17:18
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
белгородская область
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, прилеты зафиксированы в Шебекино и селе Новая Таволжанка.В городе трое мирных жителей получили множественные осколочные ранения при обстреле. Женщина и двое мужчин в состоянии средней степени тяжести доставлены в белгородскую больницу. В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда ранены два жителя. В Шебекино выбиты окна, повреждены осколками крыши и фасад 13 многоэтажек, а также в частном доме, административном здании и помещении Почты России, а также в трех коммерческих объектах. В двух многоквартирных домах перебита газовая труба. Посечены 39 машин.В Новой Таволжанке в пяти частных домах и здании производственного предприятия выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждены четыре автомобиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве мины "колокольчик" ранен житель ШебекиноЧетверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под БелгородомВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), происшествия, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, белгородская область, вячеслав гладков, новости
Прилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятеро
Пять мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области - Гладков
17:16 16.10.2024 (обновлено: 17:18 16.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, прилеты зафиксированы в Шебекино и селе Новая Таволжанка.
В городе трое мирных жителей получили множественные осколочные ранения при обстреле. Женщина и двое мужчин в состоянии средней степени тяжести доставлены в белгородскую больницу.
В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда ранены два жителя.
"Женщину с осколочными ранениями брюшной полости и ноги бригада скорой также доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. В Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно обратился мужчина с минно-взрывной травмой. После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram.
В Шебекино выбиты окна, повреждены осколками крыши и фасад 13 многоэтажек, а также в частном доме, административном здании и помещении Почты России, а также в трех коммерческих объектах. В двух многоквартирных домах перебита газовая труба. Посечены 39 машин.
В Новой Таволжанке в пяти частных домах и здании производственного предприятия выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждены четыре автомобиля.
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