https://crimea.ria.ru/20241021/oskolki-v-grudi-i-pozvonochnike--pod-shebekino-dron-atakoval-avto-1141239814.html

Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто

Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T14:37

2024-10-21T14:37

2024-10-21T14:37

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

вячеслав гладков

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, машина полностью сгорела.Также Гладков сообщает, что при обстрелах повреждены 15 частных домов и три автомобиля. Без света остались абоненты сел Графовка и Репяховка. Территория уже зачищена, дороги открыты. Однако жителей просят быть осторожными.Информация о последствиях атак уточняется. На местах работают оперативные службы.В понедельник в результате утреннего обстрела ВСУ Белгорода и области ранена женщина и загорелся частный дом в Шебекино.В субботу, 19 октября, в результате обстрела ВСУ Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, в том числе 12-летняя девочка. До этого сразу пятеро человек были ранены при обстреле украинскими боевиками Шебекино.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской областиПрилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятеро

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, вячеслав гладков, новости, общество