Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто
Водитель легкового автомобиля ранен при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника попутным транспортом доставили в районную больницу", - написал он в Telegram-канале.
По информации губернатора, машина полностью сгорела.
Также Гладков сообщает, что при обстрелах повреждены 15 частных домов и три автомобиля. Без света остались абоненты сел Графовка и Репяховка.
"Кроме того, в селе Грузское Борисовского района противник с помощью беспилотника разбросал мины "лепесток". Оперативными службами были временно перекрыты несколько улиц", - уточнил Вячеслав Гладков.
Территория уже зачищена, дороги открыты. Однако жителей просят быть осторожными.
Информация о последствиях атак уточняется. На местах работают оперативные службы.
В понедельник в результате утреннего обстрела ВСУ Белгорода и области ранена женщина и загорелся частный дом в Шебекино.
В субботу, 19 октября, в результате обстрела ВСУ Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, в том числе 12-летняя девочка. До этого сразу пятеро человек были ранены при обстреле украинскими боевиками Шебекино.
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