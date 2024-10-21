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Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто
Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T14:37
2024-10-21T14:37
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
вячеслав гладков
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, машина полностью сгорела.Также Гладков сообщает, что при обстрелах повреждены 15 частных домов и три автомобиля. Без света остались абоненты сел Графовка и Репяховка. Территория уже зачищена, дороги открыты. Однако жителей просят быть осторожными.Информация о последствиях атак уточняется. На местах работают оперативные службы.В понедельник в результате утреннего обстрела ВСУ Белгорода и области ранена женщина и загорелся частный дом в Шебекино.В субботу, 19 октября, в результате обстрела ВСУ Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, в том числе 12-летняя девочка. До этого сразу пятеро человек были ранены при обстреле украинскими боевиками Шебекино.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской областиПрилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятеро
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, вячеслав гладков, новости, общество
Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто

Водитель легкового автомобиля ранен при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

14:37 21.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгородской области
Последствия удара ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника попутным транспортом доставили в районную больницу", - написал он в Telegram-канале.

По информации губернатора, машина полностью сгорела.
Также Гладков сообщает, что при обстрелах повреждены 15 частных домов и три автомобиля. Без света остались абоненты сел Графовка и Репяховка.
"Кроме того, в селе Грузское Борисовского района противник с помощью беспилотника разбросал мины "лепесток". Оперативными службами были временно перекрыты несколько улиц", - уточнил Вячеслав Гладков.
Территория уже зачищена, дороги открыты. Однако жителей просят быть осторожными.
Информация о последствиях атак уточняется. На местах работают оперативные службы.
В понедельник в результате утреннего обстрела ВСУ Белгорода и области ранена женщина и загорелся частный дом в Шебекино.
В субботу, 19 октября, в результате обстрела ВСУ Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, в том числе 12-летняя девочка. До этого сразу пятеро человек были ранены при обстреле украинскими боевиками Шебекино.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВячеслав ГладковНовостиОбщество
 
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