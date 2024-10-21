https://crimea.ria.ru/20241021/vsu-snova-atakovali-bespilotnikami-regiony-rossii-1141230293.html

ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России

ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России - РИА Новости Крым, 21.10.2024

ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России

Российские силы ПВО сбили за ночь 18 вражеских беспилотников на четырьмя регионами. Об этом утром в понедельник сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T07:20

2024-10-21T07:20

2024-10-21T07:20

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

россия

украина

пво

новости

брянская область

орловская область

курская область

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за ночь 18 вражеских беспилотников на четырьмя регионами. Об этом утром в понедельник сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 11 дронов сбиты над территорией Ростовской области, четыре – над Брянской областью, два – над территорией Курской области и один в Орловской области.Накануне российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ - 110 дронов были сбиты над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

брянская область

орловская область

курская область

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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