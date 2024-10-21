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ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России
ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России - РИА Новости Крым, 21.10.2024
ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России
Российские силы ПВО сбили за ночь 18 вражеских беспилотников на четырьмя регионами. Об этом утром в понедельник сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T07:20
2024-10-21T07:20
2024-10-21T07:20
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беспилотник (бпла, дрон)
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орловская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за ночь 18 вражеских беспилотников на четырьмя регионами. Об этом утром в понедельник сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 11 дронов сбиты над территорией Ростовской области, четыре – над Брянской областью, два – над территорией Курской области и один в Орловской области.Накануне российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ - 110 дронов были сбиты над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), россия, украина, пво, новости, брянская область, орловская область, курская область, ростовская область, обстрелы всу
ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России
18 украинских беспилотников сбиты над российскими регионами