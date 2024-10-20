https://crimea.ria.ru/20241020/bolee-100-bespilotnikov-massirovannaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-otbita-1141218542.html

Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России

Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России

Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 110 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T07:21

2024-10-20T07:21

2024-10-20T10:14

министерство обороны рф

пво

обстрелы всу

московская область

белгородская область

липецкая область

курская область

орловская область

брянская область

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135856885_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e797d5015ecc93e9f5e048e0e38ac049.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 110 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов: 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 – над территорией Липецкой области, 18 - над территорией Орловской области, восемь – над территорией Нижегородской области, семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Брянской области, и один – над территорией Московской области", - говорится в сообщении."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем ТГ-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241019/kolonna-vsu-s-natovskoy-tekhnikoy-podorvalas-na-sobstvennom-minnom-pole-1141213508.html

московская область

белгородская область

липецкая область

курская область

орловская область

брянская область

нижегородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, московская область, белгородская область, липецкая область, курская область, орловская область, брянская область, нижегородская область