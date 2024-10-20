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Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России
Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России
Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 110 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T07:21
2024-10-20T10:14
министерство обороны рф
пво
обстрелы всу
московская область
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липецкая область
курская область
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брянская область
нижегородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 110 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов: 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 – над территорией Липецкой области, 18 - над территорией Орловской области, восемь – над территорией Нижегородской области, семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Брянской области, и один – над территорией Московской области", - говорится в сообщении."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем ТГ-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, московская область, белгородская область, липецкая область, курская область, орловская область, брянская область, нижегородская область
Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России

ПВО сбила за ночь 110 БПЛА над регионами России - Минобороны

07:21 20.10.2024 (обновлено: 10:14 20.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 110 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов: 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 – над территорией Липецкой области, 18 - над территорией Орловской области, восемь – над территорией Нижегородской области, семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Брянской области, и один – над территорией Московской области", - говорится в сообщении.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем ТГ-канале.
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Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
 
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