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ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья - РИА Новости Крым, 25.10.2024
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил ипотеку на индивидуальное жилье - банк выдал первый ипотечный кредит на строительство индивидуального жилого дома по новой... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T12:44
2024-10-25T12:44
промсвязьбанк (псб)
ипотека
финансы
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил ипотеку на индивидуальное жилье - банк выдал первый ипотечный кредит на строительство индивидуального жилого дома по новой программе с господдержкой "Семейная ипотека. ИЖС"*, сообщает пресс-служба банка.Жилищный кредит с господдержкой заемщик получил на строительство дома по договору подряда на своем земельном участке в Казани.Условия новой программы "Семейная ипотека. ИЖС" распространяются на строительство жилого дома на земельном участке заемщика или на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда."При текущей денежно-кредитной политике ипотечные программы с господдержкой остаются самым доступным способом приобрести собственное жилье. Сегодня ПСБ предлагает широкий спектр льготных программ для заемщиков, причем, в последние годы мы отмечали рост интереса граждан к покупке частного дома. Учитывая этот запрос, мы предложили новую льготную ипотечную программу на строительство индивидуального жилья. Программа вызвала большой интерес у заемщиков с детьми, и сегодня мы осуществили первую сделку. Ипотека в сегменте ИЖС открывает больше возможностей, позволяя людям переехать в индивидуальное жилье в местности с развитой инфраструктурой и экологичной средой", – отметила заместитель директора департамента развития бизнеса ипотеки и премиального сегмента ПСБ Марина Заботина.Льготный кредит по программе "Семейная ипотека. ИЖС" можно оформить только один раз. Программа работает до 31 декабря 2030 года. Обязательным условием является проведение расчетов через счет эскроу. Такой механизм обеспечивает полную защиту покупателя, поскольку застройщик получает деньги только после сдачи готового дома в эксплуатацию.* Программа "Семейная ипотека. ИЖС". Полная стоимость кредита – от 6,689 до 7,950%. Ставка 6% годовых применяется по программе "Семейная ипотека. ИЖС" при наличии страхования, для семей с ребенком, не достигшим 7 лет или до 18 лет с установленной категорией "ребенок-инвалид" или с двумя и более детьми до 18 лет, – на приобретение индивидуального жилого дома в малоэтажных жилых комплексах с земельным участком, либо на строительство индивидуального жилого дома по договору строительного подряда на земельном участке, принадлежащем заемщику, либо на приобретение земельного участка у физического или юридического лица, ИП строительства на нем индивидуального жилого дома по договору строительного подряда. Первоначальный взнос от 20,01 до 80%. Сумма кредита от 500 000 до 12 миллионов рублей для объектов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн ₽ для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредитования от 3 до 30 лет. Подробнее – на psbank.ru, в ипотечном центре ПСБ или по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 25.10.2024.* Реклама ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, Генеральная лицензия Банка России № 3251, erid: F7NfYUJCUneP3VnT3tgd
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4.7
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промсвязьбанк (псб), ипотека, финансы, деньги, банк, реклама

ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья

12:44 25.10.2024
 
© ФОТО: предоставлено пресс-службой ПСБПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья
© ФОТО: предоставлено пресс-службой ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил ипотеку на индивидуальное жилье - банк выдал первый ипотечный кредит на строительство индивидуального жилого дома по новой программе с господдержкой "Семейная ипотека. ИЖС"*, сообщает пресс-служба банка.
Жилищный кредит с господдержкой заемщик получил на строительство дома по договору подряда на своем земельном участке в Казани.
Условия новой программы "Семейная ипотека. ИЖС" распространяются на строительство жилого дома на земельном участке заемщика или на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда.
Согласно условиям госпрограммы, получить семейную ипотеку на ИЖС могут заемщики, в семьях которых есть ребенок до 7 лет, а также два и более несовершеннолетних детей или ребенок-инвалид. Сумма кредита составляет до 12 миллионов рублей при строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В остальных регионах — до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос — не менее 20,01%. Максимальный срок кредитования – 30 лет.
"При текущей денежно-кредитной политике ипотечные программы с господдержкой остаются самым доступным способом приобрести собственное жилье. Сегодня ПСБ предлагает широкий спектр льготных программ для заемщиков, причем, в последние годы мы отмечали рост интереса граждан к покупке частного дома. Учитывая этот запрос, мы предложили новую льготную ипотечную программу на строительство индивидуального жилья. Программа вызвала большой интерес у заемщиков с детьми, и сегодня мы осуществили первую сделку. Ипотека в сегменте ИЖС открывает больше возможностей, позволяя людям переехать в индивидуальное жилье в местности с развитой инфраструктурой и экологичной средой", – отметила заместитель директора департамента развития бизнеса ипотеки и премиального сегмента ПСБ Марина Заботина.
Льготный кредит по программе "Семейная ипотека. ИЖС" можно оформить только один раз. Программа работает до 31 декабря 2030 года. Обязательным условием является проведение расчетов через счет эскроу. Такой механизм обеспечивает полную защиту покупателя, поскольку застройщик получает деньги только после сдачи готового дома в эксплуатацию.
* Программа "Семейная ипотека. ИЖС". Полная стоимость кредита – от 6,689 до 7,950%. Ставка 6% годовых применяется по программе "Семейная ипотека. ИЖС" при наличии страхования, для семей с ребенком, не достигшим 7 лет или до 18 лет с установленной категорией "ребенок-инвалид" или с двумя и более детьми до 18 лет, – на приобретение индивидуального жилого дома в малоэтажных жилых комплексах с земельным участком, либо на строительство индивидуального жилого дома по договору строительного подряда на земельном участке, принадлежащем заемщику, либо на приобретение земельного участка у физического или юридического лица, ИП строительства на нем индивидуального жилого дома по договору строительного подряда. Первоначальный взнос от 20,01 до 80%. Сумма кредита от 500 000 до 12 миллионов рублей для объектов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн ₽ для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредитования от 3 до 30 лет. Подробнее – на psbank.ru, в ипотечном центре ПСБ или по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 25.10.2024.
* Реклама
ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, Генеральная лицензия Банка России № 3251,
erid: F7NfYUJCUneP3VnT3tgd
 
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