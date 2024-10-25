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Воевали с честью во имя Родины: Севастополь простился с героями СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Воевали с честью во имя Родины: Севастополь простился с героями СВО
Воевали с честью во имя Родины: Севастополь простился с героями СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Воевали с честью во имя Родины: Севастополь простился с героями СВО
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Дмитрием Лысенко и Владимиром Коваленко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T09:43
2024-10-25T09:43
севастополь
михаил развожаев
герои сво
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Дмитрием Лысенко и Владимиром Коваленко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе проводили в последний путь капитана 2 ранга Дмитрия Анатольевича Лысенко и младшего сержанта Владимира Николаевича Коваленко", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Оба героя СВО родились и выросли в Севастополе. Дмитрий Лысенко окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания и служил на Черноморском флоте, успешно защитил кандидатскую диссертацию, занимался преподавательской работой. Геройски погиб при выполнении боевых задач на Херсонском направлении.Владимир Коваленко окончил Севастопольский торгово-экономический техникум, получил специальность повара, работал на предприятиях родного города. В 2023 году заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперацииЗащищал мирных жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВОПогиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости крыма, утраты
Воевали с честью во имя Родины: Севастополь простился с героями СВО

Севастополь простился с героями СВО Дмитрием Лысенко и Владимиром Коваленко

09:43 25.10.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе проводили в последний путь капитана 2 ранга Дмитрия Анатольевича Лысенко и младшего сержанта Владимира Николаевича Коваленко.
В Севастополе проводили в последний путь капитана 2 ранга Дмитрия Анатольевича Лысенко и младшего сержанта Владимира Николаевича Коваленко.
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Дмитрием Лысенко и Владимиром Коваленко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе проводили в последний путь капитана 2 ранга Дмитрия Анатольевича Лысенко и младшего сержанта Владимира Николаевича Коваленко", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Оба героя СВО родились и выросли в Севастополе. Дмитрий Лысенко окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания и служил на Черноморском флоте, успешно защитил кандидатскую диссертацию, занимался преподавательской работой. Геройски погиб при выполнении боевых задач на Херсонском направлении.
"По отзывам сослуживцев, он был настоящим профессионалом, верным товарищем, настоящим флотским офицером, для которого честь и Родина — не пустые слова", - отметил губернатор.
Владимир Коваленко окончил Севастопольский торгово-экономический техникум, получил специальность повара, работал на предприятиях родного города. В 2023 году заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения спецоперации.
"По отзывам сослуживцев, он был настоящим боевым товарищем, профессиональным воином, умело и инициативно решал все поставленные командованием задачи. Владимир Николаевич Коваленко геройски погиб при выполнении боевой задачи на Луганском направлении", - написал глава региона.
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