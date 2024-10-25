https://crimea.ria.ru/20241025/voevali-s-chestyu-vo-imya-rodiny-sevastopol-prostilsya-s-geroyami-svo-1141332051.html

Воевали с честью во имя Родины: Севастополь простился с героями СВО

Воевали с честью во имя Родины: Севастополь простился с героями СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Воевали с честью во имя Родины: Севастополь простился с героями СВО

Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Дмитрием Лысенко и Владимиром Коваленко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T09:43

2024-10-25T09:43

2024-10-25T09:43

севастополь

михаил развожаев

герои сво

новости крыма

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Дмитрием Лысенко и Владимиром Коваленко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе проводили в последний путь капитана 2 ранга Дмитрия Анатольевича Лысенко и младшего сержанта Владимира Николаевича Коваленко", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Оба героя СВО родились и выросли в Севастополе. Дмитрий Лысенко окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания и служил на Черноморском флоте, успешно защитил кандидатскую диссертацию, занимался преподавательской работой. Геройски погиб при выполнении боевых задач на Херсонском направлении.Владимир Коваленко окончил Севастопольский торгово-экономический техникум, получил специальность повара, работал на предприятиях родного города. В 2023 году заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперацииЗащищал мирных жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВОПогиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости крыма, утраты