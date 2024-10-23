https://crimea.ria.ru/20241023/svoi-lyudi-v-simferopole-otrylas-vystavka-portretov-boytsov-spetsoperatsii-1141296515.html

СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации

СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 23.10.2024

СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации

Выставка портретов участников спецоперации открылась в Музее истории Симферополя. В экспозиции представлены 13 работ художницы Ольги Алиевой. Истории девяти... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T16:51

2024-10-23T16:51

2024-10-23T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Выставка портретов участников спецоперации открылась в Музее истории Симферополя. В экспозиции представлены 13 работ художницы Ольги Алиевой. Истории девяти военнослужащих РИА Новости Крым рассказали в рамках проекта "СВОи люди".РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" в июле запустили новый проект "СВОи люди". Его участники – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть героев, а корреспонденты – рассказать их истории.Самое сложное – окунуться в историю каждого бойца, но при этом остаться зрителям и суметь передать эти эмоции на портрете, "отобразить не только силу, волю и характер каждого, но и доброту в их сердцах", признается Ольга."Мы живем в сложную, но очень важную историческую эпоху. Все понимаем, что это время останется в памяти, будет передаваться из поколения в поколение. Поэтому наша общая задача – оставить эту историю чистой, не переписанной, не исковерканной, без ложных фактов и событий. В ту историю про настоящих, непридуманных, которая останется и нашим детям", - сказала в комментарии РИА Новости Крым учредитель Центра социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА", волонтер Ксения Тарасенко.По ее словам, проект только начинается, в планах продолжить его. Госфонд "Защитники Отечества" предложил волонтерам свою помощь и в дальнейшем размещении экспозиции, и в поиске ребят, которые согласны рассказать свои истории и быть запечатленными на холсте.Выставка будет работать до 24 ноября.В начале октября фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией", открылась на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241022/svoi-lyudi-detdomovets-na-fronte---istoriya-predatelstva-i-spaseniya-1141273389.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, герои сво, помощь бойцам сво, выставка, искусство , культура, новости крыма