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СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации
СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 23.10.2024
СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации
Выставка портретов участников спецоперации открылась в Музее истории Симферополя. В экспозиции представлены 13 работ художницы Ольги Алиевой. Истории девяти... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T16:51
2024-10-23T17:04
крым
симферополь
герои сво
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выставка
искусство
культура
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Выставка портретов участников спецоперации открылась в Музее истории Симферополя. В экспозиции представлены 13 работ художницы Ольги Алиевой. Истории девяти военнослужащих РИА Новости Крым рассказали в рамках проекта "СВОи люди".РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" в июле запустили новый проект "СВОи люди". Его участники – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть героев, а корреспонденты – рассказать их истории.Самое сложное – окунуться в историю каждого бойца, но при этом остаться зрителям и суметь передать эти эмоции на портрете, "отобразить не только силу, волю и характер каждого, но и доброту в их сердцах", признается Ольга."Мы живем в сложную, но очень важную историческую эпоху. Все понимаем, что это время останется в памяти, будет передаваться из поколения в поколение. Поэтому наша общая задача – оставить эту историю чистой, не переписанной, не исковерканной, без ложных фактов и событий. В ту историю про настоящих, непридуманных, которая останется и нашим детям", - сказала в комментарии РИА Новости Крым учредитель Центра социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА", волонтер Ксения Тарасенко.По ее словам, проект только начинается, в планах продолжить его. Госфонд "Защитники Отечества" предложил волонтерам свою помощь и в дальнейшем размещении экспозиции, и в поиске ребят, которые согласны рассказать свои истории и быть запечатленными на холсте.Выставка будет работать до 24 ноября.В начале октября фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией", открылась на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241022/svoi-lyudi-detdomovets-na-fronte---istoriya-predatelstva-i-spaseniya-1141273389.html
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крым, симферополь, герои сво, помощь бойцам сво, выставка, искусство , культура, новости крыма
СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации

В Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации художницы Ольги Алиевой

16:51 23.10.2024 (обновлено: 17:04 23.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Выставка портретов участников спецоперации открылась в Музее истории Симферополя. В экспозиции представлены 13 работ художницы Ольги Алиевой. Истории девяти военнослужащих РИА Новости Крым рассказали в рамках проекта "СВОи люди".
РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" в июле запустили новый проект "СВОи люди". Его участники – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть героев, а корреспонденты – рассказать их истории.
"В данной экспозиции представлены портреты действующих бойцов СВО. Моя цель – не только сказать свое "спасибо" всем бойцам, которые на своих плечах держат сейчас мирное небо над нашими головами, но и познакомить людей с историями их жизней – с теми ее моментами, которыми они сами захотели поделиться", - призналась Ольга Алиева на открытии выставки. И добавила, что очень благодарна также художнице Дарье Ахтямовой, которая поддержала ее инициативу и написала несколько портретов.
Самое сложное – окунуться в историю каждого бойца, но при этом остаться зрителям и суметь передать эти эмоции на портрете, "отобразить не только силу, волю и характер каждого, но и доброту в их сердцах", признается Ольга.
"Мы живем в сложную, но очень важную историческую эпоху. Все понимаем, что это время останется в памяти, будет передаваться из поколения в поколение. Поэтому наша общая задача – оставить эту историю чистой, не переписанной, не исковерканной, без ложных фактов и событий. В ту историю про настоящих, непридуманных, которая останется и нашим детям", - сказала в комментарии РИА Новости Крым учредитель Центра социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА", волонтер Ксения Тарасенко.
По ее словам, проект только начинается, в планах продолжить его. Госфонд "Защитники Отечества" предложил волонтерам свою помощь и в дальнейшем размещении экспозиции, и в поиске ребят, которые согласны рассказать свои истории и быть запечатленными на холсте.

"Такие выставки нужны и важны, потому что сейчас мы пишем историю. Ребята, которые изображены на портретах, это настоящие герои, которые сейчас сражаются за нашу Родину и вместе со своими сослуживцами точно так же пишут историю нашей великой России", - сказал корреспонденту РИА Новости Крым руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.

Выставка будет работать до 24 ноября.
В начале октября фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией", открылась на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
1 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
2 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
3 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
4 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
5 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
6 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
7 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
8 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
9 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
10 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки портретов художника в музее Симферополя
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
11 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 11
Открытие выставки портретов художника в музее Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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