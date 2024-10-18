https://crimea.ria.ru/20241018/pogib-v-lnr-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1141188982.html
Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации
Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации
Старшего прапорщика, старшину роты Андрея Овсянкина, погибшего на СВО, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T15:14
2024-10-18T15:14
2024-10-18T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Старшего прапорщика, старшину роты Андрея Овсянкина, погибшего на СВО, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.По его информации, Андрей Овсянкин родился и вырос в Севастополе. После окончания школы отслужил срочную службу и решил продолжить военную карьеру. Он был неоднократно отмечен ведомственными наградами за добросовестную и многолетнюю службу. Демобилизовавшись, устроился на работу в "Водоканал".Сослуживцы отзывались о нем как о настоящем боевом товарище, профессиональном воине, который добросовестно и старательно исполнял нелегкие обязанности старшины роты."Андрей Викторович Овсянкин геройски погиб в бою, освобождая территорию Луганской Народной Республики", - уточнил губернатор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с двумя героями СВОВписал свое имя в списки героев: Бахчисарай простился с участником СВОВ Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову
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новости сво, герои сво, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, утраты, память
Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации
Героя спецоперации Андрея Овсянкина проводили в последний путь в Севастополе
15:14 18.10.2024 (обновлено: 15:17 18.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Старшего прапорщика, старшину роты Андрея Овсянкина, погибшего на СВО, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его информации, Андрей Овсянкин родился и вырос в Севастополе. После окончания школы отслужил срочную службу и решил продолжить военную карьеру. Он был неоднократно отмечен ведомственными наградами за добросовестную и многолетнюю службу. Демобилизовавшись, устроился на работу в "Водоканал".
"В 2024 году Андрей Викторович принял решение пойти защищать интересы своей страны, защищать родной город. Он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был отправлен в зону проведения СВО", - сообщает Михаил Развожаев.
Сослуживцы отзывались о нем как о настоящем боевом товарище, профессиональном воине, который добросовестно и старательно исполнял нелегкие обязанности старшины роты.
"Андрей Викторович Овсянкин геройски погиб в бою, освобождая территорию Луганской Народной Республики", - уточнил губернатор.
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