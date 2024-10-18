https://crimea.ria.ru/20241018/pogib-v-lnr-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1141188982.html

Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации

Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации

Старшего прапорщика, старшину роты Андрея Овсянкина, погибшего на СВО, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T15:14

2024-10-18T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Старшего прапорщика, старшину роты Андрея Овсянкина, погибшего на СВО, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.По его информации, Андрей Овсянкин родился и вырос в Севастополе. После окончания школы отслужил срочную службу и решил продолжить военную карьеру. Он был неоднократно отмечен ведомственными наградами за добросовестную и многолетнюю службу. Демобилизовавшись, устроился на работу в "Водоканал".Сослуживцы отзывались о нем как о настоящем боевом товарище, профессиональном воине, который добросовестно и старательно исполнял нелегкие обязанности старшины роты."Андрей Викторович Овсянкин геройски погиб в бою, освобождая территорию Луганской Народной Республики", - уточнил губернатор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с двумя героями СВОВписал свое имя в списки героев: Бахчисарай простился с участником СВОВ Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, герои сво, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, утраты, память