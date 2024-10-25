https://crimea.ria.ru/20241025/55-ukrainskikh-boevikov-sdalis-v-plen-za-nedelyu-1141341555.html
55 украинских боевиков сдались в плен за неделю
55 украинских боевиков сдались в плен за неделю - РИА Новости Крым, 25.10.2024
55 украинских боевиков сдались в плен за неделю
55 украинских солдат в течение недели сложили оружие и добровольно сдались в плен Вооруженным силам России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T13:25
2024-10-25T13:25
2024-10-25T13:32
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
пленные
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. 55 украинских солдат в течение недели сложили оружие и добровольно сдались в плен Вооруженным силам России. Об этом сообщает Минобороны.В военном ведомстве уточнили, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 304 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 871 танк и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 761 орудие полевой артиллерии и минометов, 27 598 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал колоссальные потери ВСУ на курском направленииНовости СВО: названо число приехавших на Украину наемниковЭкипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пленные, потери всу
55 украинских боевиков сдались в плен за неделю
За неделю в плен армии России сдались 55 боевиков ВСУ - Минобороны
13:25 25.10.2024 (обновлено: 13:32 25.10.2024)