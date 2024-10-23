https://crimea.ria.ru/20241023/novosti-svo-nazvano-chislo-priekhavshikh-na-ukrainu-naemnikov-1141279731.html
Новости СВО: названо число приехавших на Украину наемников
Новости СВО: названо число приехавших на Украину наемников - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Новости СВО: названо число приехавших на Украину наемников
С начала специальной военной операции на Украину приехали около 15 тысяч наемников из более чем 100 государств для участия в боевых действиях против российских... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T08:20
2024-10-23T08:20
2024-10-23T08:20
новости сво
иностранные наемники всу
родион мирошник
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/12/1135810929_259:388:1087:854_1920x0_80_0_0_a64b0c9cf53e0ca4e0966441ad002c62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции на Украину приехали около 15 тысяч наемников из более чем 100 государств для участия в боевых действиях против российских войск. Об этом сообщил в своем докладе посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.По данным посла, вербовку наемников на сторону киевского режима активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации ряда европейских стран: "Третий путь", "Национал-демократическая партия Германии" (ФРГ), "Испанская фаланга" (Испания), "Чешские бойцы на Украине" (Чехия), "Британская помощь Украине" (Великобритания), "Форца нова" и "Каза паунд" (Италия), "Арийское братство", "Португал хаммерскинс", "Национальный фронт", "Национальное сопротивление", "Новый общественный порядок" (Португалия).Мирошник добавил, что для вербовки наемников используются частные военные компании США и Польши.Служба внешней разведки России ранее сообщила, что спецслужбы НАТО осуществляют переброску на Украину из стран Ближнего Востока боевиков террористических организаций с целью их участия в боевых действиях на стороне ВСУ.По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, приоритет отдается выходцам из российских республик Северного Кавказа, государств Южного Кавказа и Центральной Азии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим вовлечен в международное террористическое движение, в частности украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для терактов против РФ. При этом она подчеркнула, что за такими действиями Киева стоят США и Великобритания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До последнего малийца: как на Украине используют террористов из АфрикиИностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведкеСоветник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/12/1135810929_55:0:1194:854_1920x0_80_0_0_43e545b8ec8e2b94b4e7a34c939074f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, иностранные наемники всу, родион мирошник, украина, всу (вооруженные силы украины), новости
Новости СВО: названо число приехавших на Украину наемников
С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 стран – МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции на Украину приехали около 15 тысяч наемников из более чем 100 государств для участия в боевых действиях против российских войск. Об этом сообщил в своем докладе посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.
"По данным Министерства обороны Российской Федерации, с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств", – говорится в докладе.
По данным посла, вербовку наемников на сторону киевского режима активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации ряда европейских стран: "Третий путь", "Национал-демократическая партия Германии" (ФРГ), "Испанская фаланга" (Испания), "Чешские бойцы на Украине" (Чехия), "Британская помощь Украине" (Великобритания), "Форца нова" и "Каза паунд" (Италия), "Арийское братство", "Португал хаммерскинс", "Национальный фронт", "Национальное сопротивление", "Новый общественный порядок" (Португалия).
Мирошник добавил, что для вербовки наемников используются частные военные компании США и Польши.
Служба внешней разведки России ранее сообщила
, что спецслужбы НАТО осуществляют переброску на Украину из стран Ближнего Востока боевиков террористических организаций с целью их участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, приоритет отдается выходцам из российских республик Северного Кавказа, государств Южного Кавказа и Центральной Азии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим вовлечен в международное террористическое движение
, в частности украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для терактов против РФ. При этом она подчеркнула, что за такими действиями Киева стоят США и Великобритания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: