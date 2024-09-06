Рейтинг@Mail.ru
Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240906/inostrantsam-predlozhat-ofitserskie-dolzhnosti-v-vsu-i-voennoy-razvedke-1140187479.html
Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке
Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке
Кабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающий возможность набора иностранцев и лиц без гражданства на офицерские должности в ВСУ и разведку РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T21:11
2024-09-06T20:09
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136255201_77:220:1202:853_1920x0_80_0_0_c3ab3a90e417ea889b27067e8c5b62ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Кабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающий возможность набора иностранцев и лиц без гражданства на офицерские должности в ВСУ и разведку Минобороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.По словам Мельничука, сегодня Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины".Документ предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О разведке".Первый разрешает комплектовать должности офицерского состава в Вооруженных силах Украины, а также Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства.Согласно второму, въезд в Украину и выезд из нее таких персон будет осуществляется по паспорту и военно-учетному документу (служебному удостоверению), форму и порядок оформления и выдачи которых будет определять Минобороны и МВД.Ранее, в августе, депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщала, что парламент проголосовал в целом за законопроект, который позволит иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ, а также их родным получить гражданство Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее допустил, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в боевых действиях.Ранее 6 сентября в Минобороны РФ сообщили о колоссальных потерях ВСУ за неделю – это около 16 215 боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы Российские военные поразили лагерь иностранных наемников
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136255201_189:196:1065:853_1920x0_80_0_0_e90322b81a0d318df41611ab93443ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке

Иностранцев на Украине будут брать на офицерские должности в ВСУ и военной разведке

21:11 06.09.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийНаемники
Наемники
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Кабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающий возможность набора иностранцев и лиц без гражданства на офицерские должности в ВСУ и разведку Минобороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
По словам Мельничука, сегодня Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины".
Документ предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О разведке".
Первый разрешает комплектовать должности офицерского состава в Вооруженных силах Украины, а также Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства.
Согласно второму, въезд в Украину и выезд из нее таких персон будет осуществляется по паспорту и военно-учетному документу (служебному удостоверению), форму и порядок оформления и выдачи которых будет определять Минобороны и МВД.
"Предлагается внести изменения в закон "О разведке", предусматривающие, что на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания в государстве особого периода", – добавил Мельничук.
Ранее, в августе, депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщала, что парламент проголосовал в целом за законопроект, который позволит иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ, а также их родным получить гражданство Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее допустил, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в боевых действиях.
Ранее 6 сентября в Минобороны РФ сообщили о колоссальных потерях ВСУ за неделю – это около 16 215 боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников
Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы
Российские военные поразили лагерь иностранных наемников
 
НовостиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке
20:56На выборах в Заксобрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей
20:35Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ
20:17Пожар в центре Симферополя полностью потушен - МЧС
20:05Последствия подтопления в Первомайском районе Крыма ликвидированы
20:00В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
19:41На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
19:26Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные
19:12Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют
18:55Квадроберы и фурри: зачем дети переодеваются в зайчиков и кошек
18:33Российская онковакцина прошла доклинические испытания
18:16Пожар в многоэтажном доме в центре Симферополя - идет эвакуация
18:01Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет
17:50Путин созвал оперативное совещание Совбеза
17:22Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионе
17:11Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса
17:04Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взятки
16:41Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии
16:38Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю
16:3517 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине
Лента новостейМолния