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Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке

Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающий возможность набора иностранцев и лиц без гражданства на офицерские должности в ВСУ и разведку РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T21:11

2024-09-06T21:11

2024-09-06T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Кабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающий возможность набора иностранцев и лиц без гражданства на офицерские должности в ВСУ и разведку Минобороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.По словам Мельничука, сегодня Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины".Документ предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О разведке".Первый разрешает комплектовать должности офицерского состава в Вооруженных силах Украины, а также Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства.Согласно второму, въезд в Украину и выезд из нее таких персон будет осуществляется по паспорту и военно-учетному документу (служебному удостоверению), форму и порядок оформления и выдачи которых будет определять Минобороны и МВД.Ранее, в августе, депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщала, что парламент проголосовал в целом за законопроект, который позволит иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ, а также их родным получить гражданство Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее допустил, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в боевых действиях.Ранее 6 сентября в Минобороны РФ сообщили о колоссальных потерях ВСУ за неделю – это около 16 215 боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы Российские военные поразили лагерь иностранных наемников

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новости, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво