https://crimea.ria.ru/20240821/sovetnik-putina-vystupil-protiv-obmena-plenennykh-inostrannykh-naemnikov-1139778966.html

Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников

Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России выйдет с инициативой законодательно запретить обмен иностранных наемников,... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T19:31

2024-08-21T19:31

2024-08-21T19:31

новости

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

валерий фадеев

иностранные наемники всу

всу (вооруженные силы украины)

обмен пленными

пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России выйдет с инициативой законодательно запретить обмен иностранных наемников, совершивших военные преступления в Курской области и других регионах. Об этом заявил председатель Совета, советник главы государства Валерий Фадеев на пресс-конференции на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, СПЧ будет предлагать свои варианты соответствующего нормативного акта."Полагаем, что политики и общественность нас поддержат", - добавил он.Фадеев добавил, что сегодня ВСУ и иностранные наемники совершают в Курской области военные преступления, в том числе расстреливают мирных жителей, включая женщин, стариков и детей.Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова в ходе пресс-конференции привела задокументированные свидетельства жителей курского пограничья, ставших свидетелями расстрелов мирных жителей боевиками, в основном наемниками из других стран."Расстрелы гражданских мирных жителей осуществлялись в основном иностранными наемниками, люди слышали польскую и французскую речь. Также очевидцы утверждают, что гражданских в селах собирали группами и отводили на расстрел. Когда мы говорим о гражданских, мы имеем в виду не только мужчин, а и стариков, женщин и детей", – констатировала она.По словам Ахмедова, совершившие эти преступления наемники "должны гнить в тюрьме", а не попадать в обменный фонд.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, валерий фадеев, иностранные наемники всу, всу (вооруженные силы украины), обмен пленными, пленные