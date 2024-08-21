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Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников
Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России выйдет с инициативой законодательно запретить обмен иностранных наемников,... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T19:31
2024-08-21T19:31
новости
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
валерий фадеев
иностранные наемники всу
всу (вооруженные силы украины)
обмен пленными
пленные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России выйдет с инициативой законодательно запретить обмен иностранных наемников, совершивших военные преступления в Курской области и других регионах. Об этом заявил председатель Совета, советник главы государства Валерий Фадеев на пресс-конференции на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, СПЧ будет предлагать свои варианты соответствующего нормативного акта."Полагаем, что политики и общественность нас поддержат", - добавил он.Фадеев добавил, что сегодня ВСУ и иностранные наемники совершают в Курской области военные преступления, в том числе расстреливают мирных жителей, включая женщин, стариков и детей.Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова в ходе пресс-конференции привела задокументированные свидетельства жителей курского пограничья, ставших свидетелями расстрелов мирных жителей боевиками, в основном наемниками из других стран."Расстрелы гражданских мирных жителей осуществлялись в основном иностранными наемниками, люди слышали польскую и французскую речь. Также очевидцы утверждают, что гражданских в селах собирали группами и отводили на расстрел. Когда мы говорим о гражданских, мы имеем в виду не только мужчин, а и стариков, женщин и детей", – констатировала она.По словам Ахмедова, совершившие эти преступления наемники "должны гнить в тюрьме", а не попадать в обменный фонд.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, валерий фадеев, иностранные наемники всу, всу (вооруженные силы украины), обмен пленными, пленные
Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников

Советник Путина Фадеев против обмена плененных в Курской области иностранных наемников

19:31 21.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России выйдет с инициативой законодательно запретить обмен иностранных наемников, совершивших военные преступления в Курской области и других регионах. Об этом заявил председатель Совета, советник главы государства Валерий Фадеев на пресс-конференции на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Наемники, взятые в плен и уличенные в совершении преступления, когда они будут доказаны судом, не могут быть обменены. Мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, а должны быть наказаны и сидеть пожизненно. Совет по правам человека выступит с такой инициативой", - сказал Фадеев.
По его словам, СПЧ будет предлагать свои варианты соответствующего нормативного акта.
"Полагаем, что политики и общественность нас поддержат", - добавил он.
Фадеев добавил, что сегодня ВСУ и иностранные наемники совершают в Курской области военные преступления, в том числе расстреливают мирных жителей, включая женщин, стариков и детей.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова в ходе пресс-конференции привела задокументированные свидетельства жителей курского пограничья, ставших свидетелями расстрелов мирных жителей боевиками, в основном наемниками из других стран.
"Расстрелы гражданских мирных жителей осуществлялись в основном иностранными наемниками, люди слышали польскую и французскую речь. Также очевидцы утверждают, что гражданских в селах собирали группами и отводили на расстрел. Когда мы говорим о гражданских, мы имеем в виду не только мужчин, а и стариков, женщин и детей", – констатировала она.
По словам Ахмедова, совершившие эти преступления наемники "должны гнить в тюрьме", а не попадать в обменный фонд.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
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НовостиСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВалерий ФадеевИностранные наемники ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обмен пленнымиПленные
 
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