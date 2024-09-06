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Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю
Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 16215 боевиков и лишились большого количества техники и вооружений. Об этом сообщает в пятницу Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T16:38
2024-09-06T16:26
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли до 16215 боевиков и лишились большого количества техники и вооружений. Об этом сообщает в пятницу Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 3280 военнослужащих, девять танков, 112 боевых бронированных машин, 135 автомобилей, 13 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и пять MLRS, 34 орудия полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив 3350 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, в том числе два американских бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, 37 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 полевых складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали 4725 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО, 11 станций РЭБ, 20 полевых складов боеприпасов.Бойцы группы "Центр" освободили Журавку, Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, ЗаветноеДонецкой Народной Республики, отразили 53 контратаки подразделений ВСУ, уничтожили до 3515 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.Подразделения "Востока" освободили Пречистовку Донецкой Народной Республики, заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 вражеских контратак. Противник потерял до 860 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три польские САУ Krab.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 485 боевиков, боевая бронированная машина, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре 1 гаубицы западного производства. Кроме того, уничтожены три станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.Неделей ранее российские войска отразили 107 контратак противника, а также уничтожили 16 910 военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Курской области – данные МинобороныВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за суткиРоссийская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARS
https://crimea.ria.ru/20240906/rossiyskie-voennye-sbili-ukrainskiy-mig-29-i-sem-raket-atacms-1140181814.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 16 000 боевиков

16:38 06.09.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли до 16215 боевиков и лишились большого количества техники и вооружений. Об этом сообщает в пятницу Минобороны России.
В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 3280 военнослужащих, девять танков, 112 боевых бронированных машин, 135 автомобилей, 13 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и пять MLRS, 34 орудия полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив 3350 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, в том числе два американских бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, 37 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 полевых складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали 4725 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО, 11 станций РЭБ, 20 полевых складов боеприпасов.
Бойцы группы "Центр" освободили Журавку, Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, ЗаветноеДонецкой Народной Республики, отразили 53 контратаки подразделений ВСУ, уничтожили до 3515 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Востока" освободили Пречистовку Донецкой Народной Республики, заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 вражеских контратак. Противник потерял до 860 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три польские САУ Krab.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 485 боевиков, боевая бронированная машина, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре 1 гаубицы западного производства. Кроме того, уничтожены три станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.
Неделей ранее российские войска отразили 107 контратак противника, а также уничтожили 16 910 военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны РФ.
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