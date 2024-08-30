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Колоссальные потери: за неделю ВСУ лишились почти 17 тысяч боевиков

Колоссальные потери: за неделю ВСУ лишились почти 17 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Колоссальные потери: за неделю ВСУ лишились почти 17 тысяч боевиков

За неделю российские войска отразили 107 контратак противника, а также уничтожили 16 910 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T16:16

2024-08-30T16:16

2024-08-30T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. За неделю российские войска отразили 107 контратак противника, а также уничтожили 16 910 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3580 военнослужащих, шесть танков, 181 боевая бронированная машина и 103 автомобиля. Уничтожены четыре пусковые установки РСЗО, в том числе одна HIMARS производства США, 35 орудий полевой артиллерии, 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Запад" отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял свыше 3450 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три американских бронетранспортера М113 производства США, 51 автомобиль. В ходе контрбатарейной борьбы поражены пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и 38 орудий полевой артиллерии, в том числе: 18 САУ и гаубиц калибра 155 мм западного производства. Уничтожены 16 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 18 полевых складов боеприпасов.Подразделениями "Южной" группировки войск отражены пять контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, танки: "Abrams" производства США и "Leopard" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, из которых 23 производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций РЭБ и 16 полевых складов боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Центр" отражены 50 контратак подразделений ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3720 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе: боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей, а также боевая машина РСЗО "Град" и 42 орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 860 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе семь САУ и гаубиц западного производства, а также четыре станции РЭБ.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии, из них шесть американских 155 мм гаубиц. Кроме того, уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.Неделей ранее российские войска отразили 55 контратак противника, а также уничтожили 16 155 военнослужащих ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили еще три населенных пунктаВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНРРоссийские войска освободили Орловку в Донбассе

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика