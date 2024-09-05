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ВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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ВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за сутки
ВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 05.09.2024
ВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за сутки
Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в ДНР и отразили 10 контратак противника. Враг понес потери в технике и лишился 2085 боевиков. Об... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T13:38
2024-09-05T13:38
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в ДНР и отразили 10 контратак противника. Враг понес потери в технике и лишился 2085 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп", - говорится в сообщении.По информации военного ведомства, противник потерял до 530 боевиков и военную технику, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.Две контратаки отразили подразделения группировки войск "Запад". Бойцы улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли на этом направлении свыше 500 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М101 производства США и другое вооружение.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять полевых складов боеприпасов.Среди уничтоженного российскими войсками вооружения противника три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.125 военнослужащих вооруженные силы Украины потеряли в боях с подразделениями группировки войск "Север". Также поражены боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск "Восток". Противник потерял до 110 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.Еще 75 боевиков Киев потеряла благодаря действиям подразделений группировки войск "Днепр".Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеровАтака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известноДва безэкипажных катера уничтожены в Черном море
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, инфографика
ВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за сутки

Украина потеряла 2085 боевиков в десяти провальных контратаках - Минобороны

13:38 05.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в ДНР и отразили 10 контратак противника. Враг понес потери в технике и лишился 2085 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сводка Минобороны РФ за 5 сентября 2024Сводка Минобороны РФ за 5 сентября 2024
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, противник потерял до 530 боевиков и военную технику, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.
Две контратаки отразили подразделения группировки войск "Запад". Бойцы улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли на этом направлении свыше 500 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М101 производства США и другое вооружение.
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять полевых складов боеприпасов.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 745 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.
Среди уничтоженного российскими войсками вооружения противника три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.
125 военнослужащих вооруженные силы Украины потеряли в боях с подразделениями группировки войск "Север". Также поражены боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.
Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск "Восток". Противник потерял до 110 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
Еще 75 боевиков Киев потеряла благодаря действиям подразделений группировки войск "Днепр".
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