https://crimea.ria.ru/20240905/vsu-v-provalnykh-kontratakakh-poteryali-2085-boevikov-za-sutki-1140141855.html

ВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за сутки

ВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 05.09.2024

ВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за сутки

Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в ДНР и отразили 10 контратак противника. Враг понес потери в технике и лишился 2085 боевиков. Об... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T13:38

2024-09-05T13:38

2024-09-05T13:38

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в ДНР и отразили 10 контратак противника. Враг понес потери в технике и лишился 2085 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп", - говорится в сообщении.По информации военного ведомства, противник потерял до 530 боевиков и военную технику, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.Две контратаки отразили подразделения группировки войск "Запад". Бойцы улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли на этом направлении свыше 500 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М101 производства США и другое вооружение.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять полевых складов боеприпасов.Среди уничтоженного российскими войсками вооружения противника три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.125 военнослужащих вооруженные силы Украины потеряли в боях с подразделениями группировки войск "Север". Также поражены боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск "Восток". Противник потерял до 110 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.Еще 75 боевиков Киев потеряла благодаря действиям подразделений группировки войск "Днепр".Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеровАтака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известноДва безэкипажных катера уничтожены в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, инфографика