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Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям
Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям
Более сотни автомобилей ожидают очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T11:27
2024-10-25T11:27
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Более сотни автомобилей ожидают очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостГде в Крыму появятся новые автостанцииМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям

Более сотни машин ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту

11:27 25.10.2024
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Более сотни автомобилей ожидают очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 106 транспортных средств",- сказано в сообщении по состоянию на 11 часов.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
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