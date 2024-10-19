https://crimea.ria.ru/20241019/gde-v-krymu-poyavyatsya-novye-avtostantsii-1141152519.html

Где в Крыму появятся новые автостанции

Где в Крыму появятся новые автостанции - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Где в Крыму появятся новые автостанции

Новая автостанция открылась после капремонта в селе Богатое Белогорского района Крыма, а до конца года обновленные объекты заработают также в Старом Крыму и... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T09:03

2024-10-19T09:03

2024-10-19T09:03

радио "спутник в крыму"

"крымавтотранс"

крым

новости крыма

вячеслав мартынов

логистика

транспорт

белогорский район

феодосия

старый крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Новая автостанция открылась после капремонта в селе Богатое Белогорского района Крыма, а до конца года обновленные объекты заработают также в Старом Крыму и курортной Феодосии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.По словам Мартынова, 17 октября в селе Богатое Белогорского района "был обилечен первый пассажир" на открывшейся после капремонта автостанции."И я очень надеюсь, что жители Белогорского района и самого села Богатого будут активно пользоваться услугами автостанции, потому что чем больше пассажиров, тем больше у нас возможностей – и приводить в порядок объекты, и запускать новые и забытые старые", – сказал Мартынов.Также на днях заработала новая автостанция "Кировская" в Кировском районе, где также проводили капитальный ремонт платформы и прилегающей зоны, меняли асфальт и оборудовали дорожки для пешеходов. По словам Мартынова, следующий этап – ремонт автостанции в городе Старый Крым, которая находится близко к дороге."Там асфальт пришел в полную негодность, буквально на глазах сейчас происходит процесс асфальтирования. И, думаю, что люди все скоро оценят", – сказал Мартынов.Также к концу года откроется обновленная автостанция в Феодосии.Что касается Ялты, где уже начались демонтажные работы на автостанции, то этот объект будет сдан к концу 2025 года, добавил он."В истории нашего предприятия это первый подобный объект с такой суммой вложений государственных средств, поэтому мы очень внимательно к нему относимся. Быстро сделать не получится. Надеемся, что к концу следующего года все работы будут завершены", – уточнил Мартынов.Ранее он сообщал, что на капремонт старой автостанции "Ялта" 1966 года постройки, с четырехэтажным зданием и каскадом платформ у реки, правительство выделило 480 млн рублей. По словам Мартынова, обновление старых автостанций и строительство новых объектов в Крыму является вторым этапом большой транспортной реформы в республике. В рамках которого уже проведен большой ремонт автостанций "Западная" в Симферополе, "Первомайская" в Первомайском районе, "Садовая" в Нижнегорском районе, а также в Бахчисарае.Первым этапом было масштабное обновление автобусного парка предприятия, уточнил гендиректор "Крымавтотранса".Ранее президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак рассказал, как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов, чтобы машины могли соблюдать расписания движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят построить первую в России автоматизированную автостанциюВ Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспортеПочему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта

крым

белогорский район

феодосия

старый крым

ялта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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