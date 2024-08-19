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В Крыму хотят построить первую в России автоматизированную автостанцию
В Крыму хотят построить первую в России автоматизированную автостанцию - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Крыму хотят построить первую в России автоматизированную автостанцию
В Крыму хотят создать первую в России автоматизированную автостанцию – "с билетными терминалами и без кассиров". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T19:19
2024-08-19T19:19
2024-08-19T19:19
радио "спутник в крыму"
вячеслав мартынов
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топливо в крыму
"крымавтотранс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму хотят создать первую в России автоматизированную автостанцию – "с билетными терминалами и без кассиров". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По словам Мартынова, в Крыму в сфере общественного транспорта "уже действует много современных разработок, которые были либо рекордными темпами внедрены, либо имеют новаторские основы". Одна из таких – автоматизированная система оплаты проезда (АСОП): валидаторы есть во всех автобусах и троллейбусах республики на городском и пригородном сообщении, заметил Мартынов.Систему АСОП, оператором которой в Крыму является республиканский ГУП "Крымавтотранс", внедрили за полгода, и это всероссийский рекорд, подчеркнул директор предприятия.Успехи вдохновляют, и хотя "Крымавтотранс" – государственное унитарное предприятие с архаичной формой хозяйствования, здесь продолжают стараться идти в ногу со временем, используя разные возможности, добавил он.Так, совместно с банком-партнером на всех крупных автостанциях республики предприятие установило билетные терминалы, и теперь у пассажиров есть возможность купить билет здесь, а не стоять в очередях у касс, привел пример Мартынов.Решается проблема и самих очередей, для этого на станциях определяют специального сотрудника, который отслеживает ситуацию и приглашает пассажиров к билетным терминалам, "чтобы разгрузить кассиров", добавил он.Мартынов отметил, что сейчас приобрести билеты на автобусы можно также в мобильном приложении одного из крупнейших банков, работающих в Крыму, причем цена их такая же, как и в кассе автостанции."В мобильном приложении есть окошко "Другое", и в нем – "Покупка билетов". Комиссию платим мы сами, а человек платит ровно копейка в копейку так, как если бы он купил билет в кассе", – уточнил Мартынов.Также он поделился ожиданиями, что до конца 2024 году будет запущен собственный сайт предприятия "Крымавтотранс", на котором со временем появятся в продаже билеты на все направления."И мы сами будем выступать агрегаторами, то есть не просто продавать билеты с наших автостанций, но и иметь возможность продавать билеты организацией-партнеров, в Краснодарском крае и так далее", – поделился он планами.Ранее Мартынов рассказал, что Симферополе на главной автостанции "Курортная" у железнодорожного вокзала начал работу новый досмотровый павильон с современным оборудованием. Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский КамАЗ на 86 мест вышел на маршрут в Крыму К Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутам
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вячеслав мартынов, новости, новости крыма, транспорт, общественный транспорт, топливо, топливо в крыму, "крымавтотранс"
В Крыму хотят построить первую в России автоматизированную автостанцию
В Крыму хотят создать первую в России автоматизированную автостанцию без кассиров
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым.
В Крыму хотят создать первую в России автоматизированную автостанцию – "с билетными терминалами и без кассиров". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
По словам Мартынова, в Крыму в сфере общественного транспорта "уже действует много современных разработок, которые были либо рекордными темпами внедрены, либо имеют новаторские основы". Одна из таких – автоматизированная система оплаты проезда (АСОП): валидаторы есть во всех автобусах и троллейбусах республики на городском и пригородном сообщении, заметил Мартынов.
Систему АСОП, оператором которой в Крыму является республиканский ГУП "Крымавтотранс", внедрили за полгода, и это всероссийский рекорд, подчеркнул директор предприятия.
"Такими темпами не была она внедрена ни в одном регионе России. Кроме того, эта система заняла первое место по стране с учетом всех ее возможностей. Там и льготники отображаются, и есть возможность разделять кассовые операции", – заметил Мартынов.
Успехи вдохновляют, и хотя "Крымавтотранс" – государственное унитарное предприятие с архаичной формой хозяйствования, здесь продолжают стараться идти в ногу со временем, используя разные возможности, добавил он.
Так, совместно с банком-партнером на всех крупных автостанциях республики предприятие установило билетные терминалы, и теперь у пассажиров есть возможность купить билет здесь, а не стоять в очередях у касс, привел пример Мартынов.
Решается проблема и самих очередей, для этого на станциях определяют специального сотрудника, который отслеживает ситуацию и приглашает пассажиров к билетным терминалам, "чтобы разгрузить кассиров", добавил он.
"И мы очень надеемся, что в будущем сделаем все-таки первую в Российской Федерации автоматизированную автостанцию, где не будут работать живые кассиры, а где будет вот такой билетный терминал продавать билеты на все направления. Мы идем по этому пути", – заявил директор предприятия.
Мартынов отметил, что сейчас приобрести билеты на автобусы можно также в мобильном приложении одного из крупнейших банков, работающих в Крыму, причем цена их такая же, как и в кассе автостанции.
"В мобильном приложении есть окошко "Другое", и в нем – "Покупка билетов". Комиссию платим мы сами, а человек платит ровно копейка в копейку так, как если бы он купил билет в кассе", – уточнил Мартынов.
Также он поделился ожиданиями, что до конца 2024 году будет запущен собственный сайт предприятия "Крымавтотранс", на котором со временем появятся в продаже билеты на все направления.
"И мы сами будем выступать агрегаторами, то есть не просто продавать билеты с наших автостанций, но и иметь возможность продавать билеты организацией-партнеров, в Краснодарском крае и так далее", – поделился он планами.
Ранее Мартынов рассказал
, что Симферополе на главной автостанции "Курортная" у железнодорожного вокзала начал работу новый досмотровый павильон с современным оборудованием.
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