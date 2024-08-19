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В Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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В Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
В Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
В Симферополе начал работу новый досмотровый павильон на автостанции "Курортная", рядом с ж/д вокзалом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T11:53
2024-08-19T12:11
радио "спутник в крыму"
вячеслав мартынов
"крымавтотранс"
симферополь
новости крыма
крым
транспорт
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Вячеслав Мартынов: в Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
Вячеслав Мартынов: в Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе начал работу новый досмотровый павильон на автостанции "Курортная", рядом с ж/д вокзалом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По его словам, автостанция "Курортная" возле железнодорожного вокзала крымской столицы – знаковый объект, которому, однако, долгое время не уделялось должного внимания. Теперь здесь не только привели в порядок прилегающую территорию – "побелили, покрасили, поставили клумбы, натянули тенты от солнца", – но и построили новый досмотровый павильон.Если раньше место для досмотра багажа представляло собой "синий вагон-контейнер", то теперь это просторный и комфортный павильон с системой кондиционирования, подчеркнул Мартынов.Обновление автостанции "Курортная", по его словам, предприятие делало своими силами, и работы по обновлению этого объекта еще не завершены – в следующем году они продолжатся.При этом большинство объектов в дорожно-транспортной сфере в Крыму обновляются за бюджетные средства, и эта поддержка "просто колоссальная", добавил он.Примером такой работы стала автостанция "Западная" в Симферополе, где теперь отремонтированный красивый зал и новый перрон. Также, по словам Мартынова, в ближайшее время отремонтируют автостанции еще в трех городах Крыма."Помимо Ялты, будет еще ремонт прилегающей территории на Феодосийской автостанции, будет капитальный ремонт крыши и остекления в Бахчисарае. Это все до конца года", – заключил Мартынов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и Коктебель
https://crimea.ria.ru/20230607/aksenov-otsenil-kachestvo-remonta-avtostantsii-zapadnaya-v-simferopole-1129238870.html
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вячеслав мартынов, "крымавтотранс", симферополь, новости крыма, крым, транспорт
В Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон

Новый досмотровый павильон с интроскопом открыт на автостанции "Курортная" в Симферополе

11:53 19.08.2024 (обновлено: 12:11 19.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с чемоданом на автостанции "Курортная" в Симферополе
Женщина с чемоданом на автостанции Курортная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе начал работу новый досмотровый павильон на автостанции "Курортная", рядом с ж/д вокзалом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
Вячеслав Мартынов: в Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
11:53
По его словам, автостанция "Курортная" возле железнодорожного вокзала крымской столицы – знаковый объект, которому, однако, долгое время не уделялось должного внимания. Теперь здесь не только привели в порядок прилегающую территорию – "побелили, покрасили, поставили клумбы, натянули тенты от солнца", – но и построили новый досмотровый павильон.
Если раньше место для досмотра багажа представляло собой "синий вагон-контейнер", то теперь это просторный и комфортный павильон с системой кондиционирования, подчеркнул Мартынов.
"Мы потратили полгода для того, чтобы его привести в порядок, установить там специальную технику. Она называется интроскоп – это устройство, через которое проходят вещи. Установили там рамки и полноростовой турникет на выходе, как на стадионе, крутящийся: выйти можно, а зайти нельзя. Все соответствует требованиям транспортной безопасности и создает дополнительный комфорт для наших пассажиров", – рассказал директор ГУП.
Обновление автостанции "Курортная", по его словам, предприятие делало своими силами, и работы по обновлению этого объекта еще не завершены – в следующем году они продолжатся.
При этом большинство объектов в дорожно-транспортной сфере в Крыму обновляются за бюджетные средства, и эта поддержка "просто колоссальная", добавил он.
Примером такой работы стала автостанция "Западная" в Симферополе, где теперь отремонтированный красивый зал и новый перрон. Также, по словам Мартынова, в ближайшее время отремонтируют автостанции еще в трех городах Крыма.
"Помимо Ялты, будет еще ремонт прилегающей территории на Феодосийской автостанции, будет капитальный ремонт крыши и остекления в Бахчисарае. Это все до конца года", – заключил Мартынов.
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Радио "Спутник в Крыму"Вячеслав Мартынов"Крымавтотранс"СимферопольНовости КрымаКрымТранспорт
 
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