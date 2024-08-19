https://crimea.ria.ru/20240819/v-simferopole-na-as-kurortnaya-ustanovili-novyy-dosmotrovyy-pavilon-1139703241.html
В Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
В Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
В Симферополе начал работу новый досмотровый павильон на автостанции "Курортная", рядом с ж/д вокзалом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T11:53
2024-08-19T11:53
2024-08-19T12:11
радио "спутник в крыму"
вячеслав мартынов
"крымавтотранс"
симферополь
новости крыма
крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123720473_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_05715e7f80cca4e8a1faafda18e89fff.jpg.webp
Вячеслав Мартынов: в Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
Вячеслав Мартынов: в Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе начал работу новый досмотровый павильон на автостанции "Курортная", рядом с ж/д вокзалом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По его словам, автостанция "Курортная" возле железнодорожного вокзала крымской столицы – знаковый объект, которому, однако, долгое время не уделялось должного внимания. Теперь здесь не только привели в порядок прилегающую территорию – "побелили, покрасили, поставили клумбы, натянули тенты от солнца", – но и построили новый досмотровый павильон.Если раньше место для досмотра багажа представляло собой "синий вагон-контейнер", то теперь это просторный и комфортный павильон с системой кондиционирования, подчеркнул Мартынов.Обновление автостанции "Курортная", по его словам, предприятие делало своими силами, и работы по обновлению этого объекта еще не завершены – в следующем году они продолжатся.При этом большинство объектов в дорожно-транспортной сфере в Крыму обновляются за бюджетные средства, и эта поддержка "просто колоссальная", добавил он.Примером такой работы стала автостанция "Западная" в Симферополе, где теперь отремонтированный красивый зал и новый перрон. Также, по словам Мартынова, в ближайшее время отремонтируют автостанции еще в трех городах Крыма."Помимо Ялты, будет еще ремонт прилегающей территории на Феодосийской автостанции, будет капитальный ремонт крыши и остекления в Бахчисарае. Это все до конца года", – заключил Мартынов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и Коктебель
https://crimea.ria.ru/20230607/aksenov-otsenil-kachestvo-remonta-avtostantsii-zapadnaya-v-simferopole-1129238870.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123720473_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c4702792eb8a147c621556ea2f3b2cbc.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав мартынов, "крымавтотранс", симферополь, новости крыма, крым, транспорт
В Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
Новый досмотровый павильон с интроскопом открыт на автостанции "Курортная" в Симферополе
11:53 19.08.2024 (обновлено: 12:11 19.08.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым.
В Симферополе начал работу новый досмотровый павильон на автостанции "Курортная", рядом с ж/д вокзалом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
По его словам, автостанция "Курортная" возле железнодорожного вокзала крымской столицы – знаковый объект, которому, однако, долгое время не уделялось должного внимания. Теперь здесь не только привели в порядок прилегающую территорию – "побелили, покрасили, поставили клумбы, натянули тенты от солнца", – но и построили новый досмотровый павильон.
Если раньше место для досмотра багажа представляло собой "синий вагон-контейнер", то теперь это просторный и комфортный павильон с системой кондиционирования, подчеркнул Мартынов.
"Мы потратили полгода для того, чтобы его привести в порядок, установить там специальную технику. Она называется интроскоп – это устройство, через которое проходят вещи. Установили там рамки и полноростовой турникет на выходе, как на стадионе, крутящийся: выйти можно, а зайти нельзя. Все соответствует требованиям транспортной безопасности и создает дополнительный комфорт для наших пассажиров", – рассказал директор ГУП.
Обновление автостанции "Курортная", по его словам, предприятие делало своими силами, и работы по обновлению этого объекта еще не завершены – в следующем году они продолжатся.
При этом большинство объектов в дорожно-транспортной сфере в Крыму обновляются за бюджетные средства, и эта поддержка "просто колоссальная", добавил он.
Примером такой работы стала автостанция "Западная" в Симферополе, где теперь отремонтированный красивый зал и новый перрон. Также, по словам Мартынова, в ближайшее время отремонтируют автостанции еще в трех городах Крыма.
"Помимо Ялты, будет еще ремонт прилегающей территории на Феодосийской автостанции
, будет капитальный ремонт крыши и остекления в Бахчисарае. Это все до конца года", – заключил Мартынов.
Читайте также на РИА Новости Крым: