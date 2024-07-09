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Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и Коктебель
Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и Коктебель - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и Коктебель
В Феодосийском округе в тестовом режиме запустят новый автобусный маршрут "Орджоникидзе-Коктебель". Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T17:06
2024-07-09T17:06
2024-07-09T17:06
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общественно-политическая ситуация на украине
феодосия
коктебель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Феодосийском округе в тестовом режиме запустят новый автобусный маршрут "Орджоникидзе-Коктебель". Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации города."Принято решение об установлении маршрута "пгт Орджоникидзе-пгт Коктебель (Золотая балка)" в тестовом режиме", - сказано в сообщении пресс-службы по итогам заседания рабочей комиссии по вопросам предоставления транспортных услуг.Уточняется, что обслуживать маршрут будет компания "Крымтроллейбус". Автобусы начнут курсировать с 10 июля в тестовом режиме.Госпредприятие "Крымтроллейбус" ранее приступило к обслуживанию нового автобусного маршрута "Молодежное – Симферополь". Также четыре новых автобусных маршрута запустили в Сакском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрутВ Крыму открыли новый автобусный маршрут из Судака в ПрибрежноеСоблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю
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транспорт, общественно-политическая ситуация на украине, феодосия, коктебель, крымтроллейбус, логистика, новости крыма, крым
Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и Коктебель
В Феодосийском округе вводится новый маршрут "Орджоникидзе-Коктебель" - мэрия