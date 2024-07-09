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Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и Коктебель

Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и Коктебель - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и Коктебель

В Феодосийском округе в тестовом режиме запустят новый автобусный маршрут "Орджоникидзе-Коктебель". Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T17:06

2024-07-09T17:06

2024-07-09T17:06

транспорт

общественно-политическая ситуация на украине

феодосия

коктебель

крымтроллейбус

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Феодосийском округе в тестовом режиме запустят новый автобусный маршрут "Орджоникидзе-Коктебель". Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации города."Принято решение об установлении маршрута "пгт Орджоникидзе-пгт Коктебель (Золотая балка)" в тестовом режиме", - сказано в сообщении пресс-службы по итогам заседания рабочей комиссии по вопросам предоставления транспортных услуг.Уточняется, что обслуживать маршрут будет компания "Крымтроллейбус". Автобусы начнут курсировать с 10 июля в тестовом режиме.Госпредприятие "Крымтроллейбус" ранее приступило к обслуживанию нового автобусного маршрута "Молодежное – Симферополь". Также четыре новых автобусных маршрута запустили в Сакском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрутВ Крыму открыли новый автобусный маршрут из Судака в ПрибрежноеСоблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, общественно-политическая ситуация на украине, феодосия, коктебель, крымтроллейбус, логистика, новости крыма, крым