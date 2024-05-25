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Соблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Соблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю
Соблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Соблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю
Минтранс Крыма должен за неделю наладить соблюдение расписания транспорта в Керчи. Об этом ходе рабочей поездки в город-герой заявил глава Совета министров РК... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T12:53
2024-05-25T12:53
керчь
юрий гоцанюк
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автобусное сообщение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Минтранс Крыма должен за неделю наладить соблюдение расписания транспорта в Керчи. Об этом ходе рабочей поездки в город-герой заявил глава Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Кроме того, требуется замена транспорта на одном из маршрутов в связи с проблемой качества предоставления услуг населению и эксплуатацией устаревшей техники.Также глава совмина проверил работу коммунальных служб, провел мониторинг цен на социально значимые продукты питания. В некоторых торговых сетях было выявлено завышение цен на продовольственные товары, в частности на крупы, подсолнечное и сливочное масло.На прошлой неделе пресс-служба республиканского минтранса сообщила, что 15 новых автобусных маршрутов начали работать в Белогорском районе полуострова.На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория – Межводное, Евпатория – Черноморское, Штормовое – Симферополь, Алушта – Судак, Алушта – Феодосия, Рыбачье – Ялта, Партенит – Симферополь, Керчь – Судак и так далее, сообщал ранее директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе появился новый автобусный маршрут15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районеВ Крыму запустили новый автобусный маршрут
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керчь, юрий гоцанюк, новости крыма, крым, транспорт, автобус, автобусное сообщение, общественный транспорт
Соблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю

Минтранс РК должен за неделю наладить соблюдение расписания транспорта в Керчи

12:53 25.05.2024
 
© РИА Новости КрымАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Минтранс Крыма должен за неделю наладить соблюдение расписания транспорта в Керчи. Об этом ходе рабочей поездки в город-герой заявил глава Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"Есть сбои и в работе общественного транспорта – не соблюдается расписание. Дано поручение Министерству транспорта Республики Крым в течение недели решить этот вопрос, а также провести работу по увеличению количества транспортных средств на маршрутах 40 и 5 – ГУП "Крымтроллейбус", – написал Гоцанюк в своем ТГ-канале.
Кроме того, требуется замена транспорта на одном из маршрутов в связи с проблемой качества предоставления услуг населению и эксплуатацией устаревшей техники.
Также глава совмина проверил работу коммунальных служб, провел мониторинг цен на социально значимые продукты питания. В некоторых торговых сетях было выявлено завышение цен на продовольственные товары, в частности на крупы, подсолнечное и сливочное масло.
На прошлой неделе пресс-служба республиканского минтранса сообщила, что 15 новых автобусных маршрутов начали работать в Белогорском районе полуострова.
На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория – Межводное, Евпатория – Черноморское, Штормовое – Симферополь, Алушта – Судак, Алушта – Феодосия, Рыбачье – Ялта, Партенит – Симферополь, Керчь – Судак и так далее, сообщал ранее директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.
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КерчьЮрий ГоцанюкНовости КрымаКрымТранспортАвтобусАвтобусное сообщениеОбщественный транспорт
 
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