https://crimea.ria.ru/20240525/soblyudenie-raspisaniya-transporta-v-kerchi-dolzhny-naladit-za-nedelyu-1137588938.html

Соблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю

Соблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Соблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю

Минтранс Крыма должен за неделю наладить соблюдение расписания транспорта в Керчи. Об этом ходе рабочей поездки в город-герой заявил глава Совета министров РК... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T12:53

2024-05-25T12:53

2024-05-25T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Минтранс Крыма должен за неделю наладить соблюдение расписания транспорта в Керчи. Об этом ходе рабочей поездки в город-герой заявил глава Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Кроме того, требуется замена транспорта на одном из маршрутов в связи с проблемой качества предоставления услуг населению и эксплуатацией устаревшей техники.Также глава совмина проверил работу коммунальных служб, провел мониторинг цен на социально значимые продукты питания. В некоторых торговых сетях было выявлено завышение цен на продовольственные товары, в частности на крупы, подсолнечное и сливочное масло.На прошлой неделе пресс-служба республиканского минтранса сообщила, что 15 новых автобусных маршрутов начали работать в Белогорском районе полуострова.На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория – Межводное, Евпатория – Черноморское, Штормовое – Симферополь, Алушта – Судак, Алушта – Феодосия, Рыбачье – Ялта, Партенит – Симферополь, Керчь – Судак и так далее, сообщал ранее директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе появился новый автобусный маршрут15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районеВ Крыму запустили новый автобусный маршрут

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