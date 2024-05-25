Соблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю
Минтранс РК должен за неделю наладить соблюдение расписания транспорта в Керчи
© РИА Новости КрымАвтобус
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Минтранс Крыма должен за неделю наладить соблюдение расписания транспорта в Керчи. Об этом ходе рабочей поездки в город-герой заявил глава Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"Есть сбои и в работе общественного транспорта – не соблюдается расписание. Дано поручение Министерству транспорта Республики Крым в течение недели решить этот вопрос, а также провести работу по увеличению количества транспортных средств на маршрутах 40 и 5 – ГУП "Крымтроллейбус", – написал Гоцанюк в своем ТГ-канале.
Кроме того, требуется замена транспорта на одном из маршрутов в связи с проблемой качества предоставления услуг населению и эксплуатацией устаревшей техники.
Также глава совмина проверил работу коммунальных служб, провел мониторинг цен на социально значимые продукты питания. В некоторых торговых сетях было выявлено завышение цен на продовольственные товары, в частности на крупы, подсолнечное и сливочное масло.
На прошлой неделе пресс-служба республиканского минтранса сообщила, что 15 новых автобусных маршрутов начали работать в Белогорском районе полуострова.
На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория – Межводное, Евпатория – Черноморское, Штормовое – Симферополь, Алушта – Судак, Алушта – Феодосия, Рыбачье – Ялта, Партенит – Симферополь, Керчь – Судак и так далее, сообщал ранее директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.
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