https://crimea.ria.ru/20241018/v-sevastopole-i-okrestnostyakh-ne-budet-sveta-gde-i-kogda-1141159446.html

В Севастополе и окрестностях не будет света: где и когда

В Севастополе и окрестностях не будет света: где и когда - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Севастополе и окрестностях не будет света: где и когда

Из-за неотложных работ на сетях часть абонентов Севастополя, Балаклавы, а также окрестных сел в пятницу останутся без света. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T07:41

2024-10-18T07:41

2024-10-18T07:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Из-за неотложных работ на сетях часть абонентов Севастополя, Балаклавы, а также окрестных сел в пятницу останутся без света. Об этом информирует "Севастопольэнерго".Так, в Севастополе в период с 09:00 до 12:00 подачу света временно ограничат в ряде домов по улицам Героев Сталинграда и Павла Корчагина.В Балаклаве с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа отключат электроэнергию в части домов по улицам: Композиторской, Богдана Хмельницкого, Генерала Витмера и Легионной. Кроме того, отключение затронет два СНТ: "Благодатный" и "Парус- 1".В селе Черноречье света не будет в некоторых домах по улицам – Межгорской, Ермака и Ешиль-мале.В Гончарном свет отключат в ряде домовладений по улицам: Мягкого, Кичигина, Механическая, Новоселов, Раздольная, Орлиновская, Варнаутская, Концевая, а также в переулке Тепличном и в КСП "Красный Октябрь".В Родном по улицам Сахалина, Школьной и Центральной, в Терновке по улице Родниковой и в КСП "Память Ленина", во Фронтовом - кад. 486, 35.Также без света временно останутся некоторые абоненты, проживающие по улицам Одинцова, Паршина, Севастопольской, Фильченкова, Титова, Дачной и Локомотивной, а также в переулках Мирном и Лесном в селе Верхнесадовое.В селе Камышлы обесточат несколько домов по улицам Орта-Мале и Камышловской, в Любимовке свет отключат в ЗАО им. Софьи Перовской, а во Фруктовом по Садовой и Пушкина.Кроме того, с 08:00 до 13:00 отключения коснутся абонентов на Бастионной, Брестской, Героев Севастополя, Багрия и Будищева.Плановые ремонтные работы с 08:00 до 17:00 часов пройдут в поселке Штурмовом по улице Героев Революции.Как ранее сообщал замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов, для оперативного реагирования на аварийные ситуации на электросетях в осенне-зимний период в Севастополе предусмотрены десятки бригад и машин. Среднее время устранения нарушений – от 1,5 до 3 часов в зависимости от сложности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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