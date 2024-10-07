https://crimea.ria.ru/20241007/kak-bystro-v-sevastopole-gotovy-ustranyat-avarii-na-elektrosetyakh-1140904182.html

Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях

Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях

Для оперативного реагирования на аварийные ситуации на электросетях в осенне-зимний период в Севастополе предусмотрены десятки бригад и машин. Среднее время... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T18:38

2024-10-07T18:38

2024-10-07T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации на электросетях в осенне-зимний период в Севастополе предусмотрены десятки бригад и машин. Среднее время устранения нарушений – от 1,5 до 3 часов в зависимости от сложности. Об этом в ходе доклада о готовности города к зиме на аппаратном совещании правительства сообщил замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов.По словам Битосова, для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры города разработан и утвержден регламент перевода потребителей электроэнергии в случае аварий на резервный источник электроснабжения в течение трех часов."Это объекты "Водоканала", "Севтеплоэнерго" и объекты промышленности", – уточнил Битосов. Аварийный запас оборудования и материалов есть в полном объеме, отметил он.Он подчеркнул, что все социально значимые объекты города обеспечены резервными источниками электроснабжения в полном объеме. А для оперативного реагирования на ситуации предусмотрены дополнительные передвижные дизельные генераторные установки и техника.По словам Битосова, на сегодняшний день готовность территориально-сетевых (энергетических) организаций составляет 85%, газораспределительных – 99%.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам аппаратного заседания правительства сообщил, что общая готовность города к зиме составляет 97%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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