Рейтинг@Mail.ru
Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241007/kak-bystro-v-sevastopole-gotovy-ustranyat-avarii-na-elektrosetyakh-1140904182.html
Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях
Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях
Для оперативного реагирования на аварийные ситуации на электросетях в осенне-зимний период в Севастополе предусмотрены десятки бригад и машин. Среднее время... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T18:38
2024-10-07T18:38
севастополь
правительство севастополя
новости
электросети
электроэнергия
электричество
лэп
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации на электросетях в осенне-зимний период в Севастополе предусмотрены десятки бригад и машин. Среднее время устранения нарушений – от 1,5 до 3 часов в зависимости от сложности. Об этом в ходе доклада о готовности города к зиме на аппаратном совещании правительства сообщил замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов.По словам Битосова, для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры города разработан и утвержден регламент перевода потребителей электроэнергии в случае аварий на резервный источник электроснабжения в течение трех часов."Это объекты "Водоканала", "Севтеплоэнерго" и объекты промышленности", – уточнил Битосов. Аварийный запас оборудования и материалов есть в полном объеме, отметил он.Он подчеркнул, что все социально значимые объекты города обеспечены резервными источниками электроснабжения в полном объеме. А для оперативного реагирования на ситуации предусмотрены дополнительные передвижные дизельные генераторные установки и техника.По словам Битосова, на сегодняшний день готовность территориально-сетевых (энергетических) организаций составляет 85%, газораспределительных – 99%.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам аппаратного заседания правительства сообщил, что общая готовность города к зиме составляет 97%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_338:5:1210:659_1920x0_80_0_0_f6b3263cf2ea6727974b56fdb449b77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, правительство севастополя, новости, электросети, электроэнергия, электричество, лэп, жкх крыма и севастополя
Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях

Устранять аварии на электросетях в Севастополе возможно в течение 1,5 – 3 часов

18:38 07.10.2024
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации на электросетях в осенне-зимний период в Севастополе предусмотрены десятки бригад и машин. Среднее время устранения нарушений – от 1,5 до 3 часов в зависимости от сложности. Об этом в ходе доклада о готовности города к зиме на аппаратном совещании правительства сообщил замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов.
По словам Битосова, для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры города разработан и утвержден регламент перевода потребителей электроэнергии в случае аварий на резервный источник электроснабжения в течение трех часов.
"Это объекты "Водоканала", "Севтеплоэнерго" и объекты промышленности", – уточнил Битосов. Аварийный запас оборудования и материалов есть в полном объеме, отметил он.

"Всего ресурсоснабжающими организациями для оперативного реагирования на аварийные ситуации предусмотрено 39 бригад и 52 единицы техники… Среднее время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения составляет от 1,5 до 3 часов в зависимости от характера аварии", – объяснил замдиректора департамента.

Он подчеркнул, что все социально значимые объекты города обеспечены резервными источниками электроснабжения в полном объеме. А для оперативного реагирования на ситуации предусмотрены дополнительные передвижные дизельные генераторные установки и техника.
По словам Битосова, на сегодняшний день готовность территориально-сетевых (энергетических) организаций составляет 85%, газораспределительных – 99%.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам аппаратного заседания правительства сообщил, что общая готовность города к зиме составляет 97%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
 
СевастопольПравительство СевастополяНовостиЭлектросетиЭлектроэнергияЭлектричествоЛЭПЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05В Ялте избили участника СВО: он сделал замечание за неправильную парковку
19:37Развожаев представил своего нового советника
19:20Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии закрыт съезд с трассы Таврида
19:10Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша
18:57В Феодосии запустят автобус в объезд горящей нефтебазы
18:38Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях
18:04Спас от геноцида: как в Крыму поздравили Путина с днем рождения
17:43Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС
17:32Был Онегин – стал Телегин: в Ялте показали современную версию классики
17:11В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
16:55Насколько Севастополь готов к отопительному сезону
16:37Владимир Путин в Крыму – знаковые визиты российского лидера
16:16Все службы Симферополя привели в повышенную готовность
16:07Центр Симферополя обесточен
15:57НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР
15:31Крымский мост остается приоритетной целью для Киева – Нарышкин
15:08Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе
15:04Группа "Север" наступает в Курской области
14:51В Севастополе отменен особый противопожарный режим
14:39Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей
Лента новостейМолния