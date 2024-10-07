Насколько Севастополь готов к отопительному сезону
Севастополь почти на 100% готов к отопительному сезону – Развожаев
© Администрация ЕвпаторииКотельная
© Администрация Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Севастополь готов к отопительному сезону на 97%. Об этом по итогам аппаратного совещания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Севастополь на завершающей стадии подготовки к отопительному сезону. <…> К настоящему времени общий процент готовности города к отопительному сезону составляет 97%", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, коммунальные службы города проверили жилой фонд и социальные объекты, в газовых и угольных котельных сформирован запас твердого топлива.
Также все социально значимые объекты города обеспечены резервными источниками электроснабжения.
Согласно нормативам, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов в течение пяти дней, напомнил Развожаев.
Как ранее рассказал в главный инженер "Крымтеплокоммунэнерго" Роман Кравчук, в Крыму подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Уже завершаются основные работы по подготовке.
В середине июня глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.
За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы.
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