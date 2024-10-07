https://crimea.ria.ru/20241007/naskolko-sevastopol-gotov-k-otopitelnomu-sezonu-1140901838.html

Насколько Севастополь готов к отопительному сезону

Насколько Севастополь готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Насколько Севастополь готов к отопительному сезону

Севастополь готов к отопительному сезону на 97%. Об этом по итогам аппаратного совещания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T16:55

2024-10-07T16:55

2024-10-07T16:55

севастополь

михаил развожаев

новости

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отопительный сезон

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правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Севастополь готов к отопительному сезону на 97%. Об этом по итогам аппаратного совещания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, коммунальные службы города проверили жилой фонд и социальные объекты, в газовых и угольных котельных сформирован запас твердого топлива.Также все социально значимые объекты города обеспечены резервными источниками электроснабжения.Согласно нормативам, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов в течение пяти дней, напомнил Развожаев.Как ранее рассказал в главный инженер "Крымтеплокоммунэнерго" Роман Кравчук, в Крыму подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Уже завершаются основные работы по подготовке.В середине июня глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицейЧто важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в КрымуНе отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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