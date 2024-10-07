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Насколько Севастополь готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Насколько Севастополь готов к отопительному сезону
Насколько Севастополь готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Насколько Севастополь готов к отопительному сезону
Севастополь готов к отопительному сезону на 97%. Об этом по итогам аппаратного совещания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T16:55
2024-10-07T16:55
севастополь
михаил развожаев
новости
отопительный сезон в крыму
отопление
отопительный сезон
крым
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Севастополь готов к отопительному сезону на 97%. Об этом по итогам аппаратного совещания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, коммунальные службы города проверили жилой фонд и социальные объекты, в газовых и угольных котельных сформирован запас твердого топлива.Также все социально значимые объекты города обеспечены резервными источниками электроснабжения.Согласно нормативам, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов в течение пяти дней, напомнил Развожаев.Как ранее рассказал в главный инженер "Крымтеплокоммунэнерго" Роман Кравчук, в Крыму подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Уже завершаются основные работы по подготовке.В середине июня глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицейЧто важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в КрымуНе отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктов
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, новости, отопительный сезон в крыму, отопление, отопительный сезон, крым, правительство севастополя
Насколько Севастополь готов к отопительному сезону

Севастополь почти на 100% готов к отопительному сезону – Развожаев

16:55 07.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Севастополь готов к отопительному сезону на 97%. Об этом по итогам аппаратного совещания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Севастополь на завершающей стадии подготовки к отопительному сезону. <…> К настоящему времени общий процент готовности города к отопительному сезону составляет 97%", – написал он в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, коммунальные службы города проверили жилой фонд и социальные объекты, в газовых и угольных котельных сформирован запас твердого топлива.
Также все социально значимые объекты города обеспечены резервными источниками электроснабжения.
Согласно нормативам, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов в течение пяти дней, напомнил Развожаев.
Как ранее рассказал в главный инженер "Крымтеплокоммунэнерго" Роман Кравчук, в Крыму подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Уже завершаются основные работы по подготовке.
В середине июня глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.
За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы.
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